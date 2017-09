Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik poziva Vas na izložbu Brodovi, Ivana Peraka koje će biti tvorena od 16.9 – 26.9. 2017. u Galeriji Flora.

Izložba se može pogledati svaki dan od 17 do 21 sat u Galeriji Flora, Šetalište kralja Zvonimira 32.

Nemoguće je proniknuti u beskonačne tajne umjetnosti ako je njen identitet „slika stvaranja“ kako ju opisuje Klee, pa time svaka analiza, i uz najveću dozu intelekta, nosi manje od imaginacije, načinjenog i percipiranog. Već prvim pogledom jasno je kako su Perakove slike upečatljive, obilate bojom i teksturama, slojevite i „teške“, pa iako bliske prirodi, one nisu samo tradicionalno reprezentiranje iste. Teret apstrahiranih struktura navodi na suvremeniji pristup u analizi njegova djela, no ono ispod površine najvećim djelom ostaje misterij. Poistovjećujući život s morem, umjetnik oblikuje sigurnu oazu kroz sintezu suvremenog i tradicionalnog, pa tako nastaje autentičan tip vizualne forme, nadasve svojstven i neponovljiv. Ta borba suvremenog i tradicionalnog obilježena je morem koje treperi, zastaje, skriva se i ponovo pojavljuje; temperamentno i slobodno. Ovdje ne vidimo impresivna prostranstva (iako su more, sunce i nebo snažno istaknuti), zapravo je svojstven reduciran i intiman trenutak koji opisuje reakciju mora na okolne podražaje; uplovljavanje brodova, prirodu i kopno. Iz slike u sliku autor transformira perspektive i položaje okoline pa time ne izostaje dinamika u prizoru cjelokupne predstave. Znakoviti maritimni motivi subordinirano iščezavaju u slojevima eksplozivnog kolorita. Iz posvećenosti slikarskoj tehnici i predanosti pastuoznom nanosu nastaju organičke forme što poput molekula sintezom oblikuju gotovo krajnje geometrijske oblike (nedeterminirane obrisima crteža) koji pod slikarevim alatom gube karakterističnu strogoću. Oblici upotpunjeni beskrajnim varijacijama boja u promišljenim slojevima stvaraju treperavu teksturu, čvrstu i hrapavu poput kore osušenog voća, dok dijagonalno, snagom svjetlosti nastaje živa slika sunca koje se topi u moru. Suživot emocija, mirisa i boja elafitskih relacija neizbježno pobuđuje umjetnički instinkt, odašilje komplementarnu dualnost koja se manifestira varijacijama valera koji dijagonalno i dojmljivo jačaju, opet dualnu, u isto vrijeme primitivnu i sofisticiranu kompoziciju. Refleksije svih lica plavetnila nesputano prožetih platnom uvjetovane su žarkim kontrarnim nanosima, čas čistim, čas pogubljenim u homogenom talogu inspirativnog eko efekta. Iz mikro fotorealističnih tekstura bljeskave površine iščitava se likovno umijeće, pa „uslikne“ preobrazbe otvaraju put prema čistoći izraza. A što je na „drugoj strani“? Put osobnih traganja i promjena, odraz u moru, put u središte sebe, susret sa najširim dubinama… ( Ana Filipović )

Ivan Perak rođen je 11.12.1983.godine u Dubrovniku. Diplomirao je slikarstvo 2007.godine u klasi prof.Antuna Borisa Švaljeka,Akademija Likovnih Umjetnosti na Širokom Brijegu,Sveučilišta u Mostaru. Iste godine upisuje Poslijediplomski studij Ars Sacra, koji završava 2009.godine pod stručnim vodstvom mentora studija prof. Ante Kajinića. Ostvaruje nekoliko samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Split,Dubrovnik, Metković,Hamburg,Sarajevo,Knin,Široki Brijeg,Tuzla,Bugojno…) te veći broj skupnih. Autor je nekoliko javnih djela (dječji dom Maestral –Split,dječji dom Maestral,podružnica Jurja i Dobrile,Kaštel Lukšić,OŠ Ivana Gundulića-Dubrovnik,OŠ Stjepan Radić,Metković…)

Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik. Voditelj je likovnih radionica u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Sudionik je brojnih likovnih kolonija i humanitarnih akcija. Živi i radi u Dubrovniku.