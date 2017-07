Trio Domine u sastavu flaute, violine i cella nastupa večeras u 21:00 u crkvi Domino. Na repertoaru su Georg Friedrich Handell: Hornpipe in D, Bourre in F, Joseph Haydn: Trio I from London Trios, Aleksandar Porfirijević Borodin: Trio /on a Russian song/, Wolfgang Amadeus Mozart: ... Više »