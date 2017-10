Zbog izvođenja radova izgradnje i rekonstrukcije mreže vodoopskrbe i odvodnje Štikovica-Vrbica-Lozica do naselja Mokošica od ponedjeljka, 9. listopada pa sve do 3. prosinca 2017. godine bit će zatvoren za promet svih vozila dio nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica, predio Mirinovo i to u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

U navedenom vremenu sva vozila koja prometuju iz smjera Splita prema Mokošici i obratno preusmjeravat će se zaobilazno preko Mosta dr. Franja Tuđmana nadalje preko Sustjepana prema Mokošici i obratno.

U vremenu od 19:00 sati do 7:00 sati , a u čitavom periodu zabrane prometovanje, promet svih vozila na predjelu Mirinovo odvijat će se jednim prometnim trakom uz uporabu semafora.

U slučaju zatvaranja Mosta dr. Franja Tuđmana i drugih nepredviđenih okolnosti, podnositelj zahtjeva dužan je odmah, bez odgode uspostaviti odvijanje prometa jednim prometnim trakom uz uporabu semafora.