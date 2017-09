POZIV KANDIDATIMA NA PRIJAVU POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA – KRAJNJI ROK 29. RUJAN

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju uvjete za pristup polaganju majstorskog ispita, da svoje prijave mogu predati zaključno do petka, 29. rujna u Obrtničku komoru Dubrovačko – neretvanske županije. Ispit će se održati od 13. studenog do 22. prosinca 2017. godine.

Razina majstorskog zvanja najviša je razina kojom u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj možete dokazati da imate sve kompetencije za samostalan stručni rad, vođenje poslovanja ili otvaranje vlastite poduzetničke aktivnosti. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta putem natječaja Obrazovanje za obrtništvo pokriva 80% troškova od cijene polaganja majstorskog ispita. Na ovaj natječaj se mogu prijaviti svi kandidati koji uspješno polože majstorski ispit.

Sve detaljnije informacije vezane za uvjete polaganja ispita i način prijave mogu se dobiti na stranici Komore www.du-hok.net, u komorskom uredu – Vukovarska 16 (zgrada ex vojarne), telefon 323-550, mob. 091/3235500, kontakt osoba: stručna suradnica za obrazovanje Jelena Svetac ili putem e-maila: obrazovanje-du@hok.hr.