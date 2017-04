U suradnji sa Upravnim odjelom za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša – Zelena čistka 2017 u Mokošici – jedan dan za čisti okoliš uz Dane Planete Zemlje: Poruka Eko Omblićima i svoj djeci Mokošice!

Pozivamo sve Eko Ombliće i svu djecu Mokošice da se odazovu velikoj akciji čišćenja i sadnje stabala “Zelena čistka 2017“ u Mokošici kod Eko parka Ombla

u srijedu 26. travnja 2017. u 9:30 sati.

Zelena čistka je dio globalne akcije World Cleanup koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada. Ideja je 2008. godine krenula iz estonske građanske inicijative Let’s do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera, koji su u jednom danu očistili 10.000 tona otpada.

Završetak Zelene čistke oko 11:30 sati.

Okrijepa i alat osigurani. Očistimo i ozelenimo Planet Zemlju zajedno jer to mi možemo!

Dobrodošli svi!

Ml.tajnica: Mihaela Pavlina

Predsjednica: Jadranka Šimunović