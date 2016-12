Zaustavite vandalizam u Mokošici

Zeleni Forum Rijeke dubrovačke i Eko Omblići Zeleno Sunce, uputili su žurno otvoreno pismo na adresu VLADE REPUBLIKE HRVATSKE – URED ZA UDRUGE, Zagreb:

Predmet: Zaustavite više jednom brojne „napade“ (od 2003) na naše civilne udruge Eko centar Zeleno Sunce & Eko-Omblići u Mokošici, Dubrovnik, dosta nam je više vandalizma nad Eko parkom „Ombla“, Eko centrom u Mokošici i nad nama volonterima!

Poštovani,

Već smo vam se par puta obraćali, ali nama je stvarno dosta ovih vandalizama koji sve više eskaliraju nad našim registriranim nevladinim nepolitičnim i neprofitnim udrugama Eko centar Zeleno Sunce & Eko Omblići, Mokošica, Dubrovnik.

Evo upravo kada smo prošlu subotu cijeli dan proveli u našem Eko parku Ombla u Mokošici s mladim volonterima iz Šibenika koji su došli na poklon izvesti dječji igrokaz „Ljubav na dnu mora“ i kada su svi zadovoljni i sretni pošli put Šibenika, sutradan ujutro ispred našeg Eko centra u Mokošici našli smo ispisanu crnim sprejom poruku PROFITERI! Malo poviše Eko centra, ispred Eko parka “Ombla“ našli smo poruku CRNO VAM SE PIŠE!

Ovo poruke su zastrašujuće prijetnje, klevete i neistine i ovo se treba što prije zaustaviti jer ovaj vandalizam sve više eskalira. Inače cijela Mokošica je prepuna grafita mržnje!

Vandalizam nad Eko parkom „Ombla“ i Eko centrom u Mokošici je započeo još 2003. kada smo kod izvora pitke vode na Tundrači iznad Mokošice postavili kamenu ploču s porukom „Voda-izvor života“ (tada je kamena ploča potpuno slomljena) i 2004. kada su postavljeni vrijedni drveni eksponati (veliki drveni stol s klupama i drvenim ljuljačkama) i kamena fontana s pitkom vodom. Zanimljivo je da smo svaki put prijavljivali Policijskoj upravi Dubrovnik sve ove vandalizme ali do danas nismo saznali tko to čini što je zaista nepojmljivo!? U međuvremenu su nekoliko puta potpuno slomljeni svi vrijedni drveni eksponati Eko parka Ombla te slomljene i grafitima ispisane bijele kamene skulpture dupina, kornjače i Sredozemne medvjedice. Prošle godine u 10. mjesecu 2015 u 3. sata ujutro potpuno je slomljena kamena fontana „Vimbula“ (koja još nije postavljena).

Pored svega ovog, donji dio Eko parka Ombla gdje rastu smokve, jabuke, masline, oleandri, šipci i dubrovačke ljute naranče pretvoren je u otvoreni javni WC! Uz sve to doživljavamo prijetnje i uvrede od pojedinaca iz Mokošice!

Žalili smo se svih ovih godina otvoreno svima u Gradu ali nitko izgleda ne može zaustaviti „tajanstvene vandale“!

Otužno je što mi volonteri doživljavamo ovdje u Mokošici, Rijeci dubrovačkoj. Evo već preko 20 godina djelujemo istinski i s ljubavlju u ekološkoj edukaciji djece i mladih Mokošice. Dobitnici smo brojnih nagrada, eko-oskara i priznanja ali što nam to vrijedi kada ne možemo u miru volontirati!

Molimo žurnu zaštitu naših udruga.

Predsjednica: Jadranka Šimunović

(volonterka 39 godina)

Co: Fotogalerija grafita neistine i prijetnji ispreed Eko centra i Eko parka Ombla u Mokošici