Borzan: „Hrvati su mislili da kupovinom njemačkog auta plaćaju kvalitetu, a ispada da je to bila „naštimana“ cijena“

Hrvatska zastupnica u Odboru za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta Biljana Borzan hitno je reagirala na optužbe protiv njemačkih proizvođača automobila da su udruženi u kartel godinama ignorirali zakone EU o tržišnom natjecanju te poslovali na štetu svojih kupaca.

Europska komisija je sredinom ove godine pokrenula istragu protiv njemačkih proizvođača automobila Daimler (u sastavu kojeg je Mrecedes), Audi, Porsche, VW i BMW da posluju na nezakonit način, tj. u kartelu. Jutros su ušli u središnjicu BMW-a u potrazi za dokazima. Pretpostavlja se da su od ranih devedesetih dogovarali performanse automobila suprotno zakonima EU. Dakle, ono što su kupci mislili da plaćaju za kvalitetu njemačkog auta, zapravo je bila dogovorena cijena”, objašnjava Biljana Borzan.Sastajali su se nekoliko puta godišnje i dogovarali različite odrednice svojih vozila kako se ne bi morali međusobno natjecati inovacijom, cijenom i kvalitetom. Prema podacima koji su objavljeni, navodi se optužbe da su dogovarali veličine spremnika za pročišćavanje ispušnih plinova, maksimalnu brzinu do koje može voziti auto spuštenog krova i slično.„Samo Mercedes, Audi i BMW drže 80 posto tržišta luksuznih vozila. Ukoliko se optužbe pokažu istinitima, biti će jako puno oštećenih potrošača, među ostalim i u Hrvatskoj. Zato sam s Europskim krovnim udruženjem za zaštitu potrošača (BEUC) poslala pismo Europskoj komisiji da se osigura pravo kolektivne odštete. Naime, kada je došlo do skandala s Volkswagenom, Amerikancima je isplaćena odšteta od 5 do 10 tisuća dolara te im je popravljen ili zamijenjen automobil, a europski potrošači još čekaju!“, kaže Borzan.Pretpostavlja se da VW dizelski skandal otkriven tek u SAD-u upravo jer se „konkurentski“ proizvođači nisu natjecali i međusobno kontrolirali.