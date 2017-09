Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i privremena pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž primile su danas predstavnike finske tvrtke Finnish Consulting Group koji su boravili u Dubrovniku u sklopu konferencije Board of Directors of FCG Finnish Consulting Group Ltd.