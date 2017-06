Pozdravljamo vatrogasne mjere koje nova gradska uprava poduzima prema kroničnim problemima, no upozoravamo da Dubrovnik treba trajna rješenja temeljena na uključenju stručne i zainteresirane javnosti, temeljena na analizi i kritičkom promišljanju oslobođena od robovanja kalupima i ad-hoc odlukama.

Iako to sada tako ne izgleda, želimo vjerovati da novoizabrani gradonačelnik neće nastaviti praksu svoja dva prethodnika i za ključne gradske probleme nuditi rješenja iz rukava koja naizgled rješavaju, a zapravo održavaju problem aktualnim. Nadamo se da će u tom smislu ovo biti jedna od zadnjih požarnih sezona u kojoj će gradska uprava posezati za vatrogasnim mjerama.

Vatrogasna mjera prva – kruzeri u lokrumskom akvatoriju

Osim što neće riješiti problem prevelikog pritiska posjetitelja na povijesnu jezgru, ova vatrogasna mjera otvorit će stari problem iskrcaja u gradskom portu koji nije kapacitiran prihvatiti očekivani broj posjetitelja. Prikladnije rješenje je u planiranju i raspoređivanju dolazaka kako bi se broj posjetitelja ravnomjerno rasporedio tijekom dana, tjedna, mjeseca, godine. No dajemo podrški nakani da se nešto ipak poduzme, jer nije sve ružičasto kako su neki zamišljali. Polako shvaćajmo da više ne znači bolje.

Pri tome treba imati na umu da je UNESCO dao preporuku da se u kontaktnu zonu uključi kanal ispred Lokruma, a također daje preporuku da se zakonski odredi da se tamo mogu sidriti samo plovila manjih dimenzija, što znači da velikim kruzerima ovdje nije mjesto.

Vatrogasna mjera druga – nathodnik na Nuncijati

Ova prijeko potrebna mjera za stanovnike Nuncijate znači jedinu pješačku poveznicu s ostatkom grada. No treba znati da postoji cjeloviti projekt koji podrazumijeva niz pothodnika, ugibališta za autobuse i pješačku stazu uz samu magistralu na širem potezu od Nuncijate do sadašnjeg ulaza u grad iznad Ilijine glavice. Sada kada HDZ ima kompletnu vertikalu upravljanja od lokalne do državne razine, nema izgovora za opstrukciju ovakvog projekta. Ovaj projekt zahtijeva i odredjenu potporu Grada, poziciju u projekcijama proracuna kao vazan infrastrukturni zahvat, a Hrvatske ceste, kao glavni nositelj, dužne su tretirati ovaj projekt kao prioritet.

Građani Nuncijate, ali i Konala i svi Dubrovčani naposlijetku zaslužuju bolje i cjelovito rješenje. Pozdravljamo zalijevanje kantom vode, jer nešto se ipak radi, no Dubrovnik mora bolje.

Vatrogasna mjera treća – donošenje proračuna

Dana 30. lipnja završava se odluka o privremenom financiranju, pa treba pristupiti vatrogasnoj mjeri i donijeti još jedan „tehnički“ proračun kako bi grad mogao funkcionirati naredna dva mjeseca. Ta je vatrogasna mjera sama po sebi razumljiva, no nije razumljivo kako se u takvom tehničkom proračunu kopi pejsta sve samo da zadovolji formu i da se brojke namnože. Od nove gradske vlasti očekujemo da temeljito promijeni pristup izradi proračuna i to pokaže u rebalansu proračuna koji treba uslijediti u rujnu nakon donošenja novog ustroja gradske uprave. Proračun ne smije biti forma već ključni dokument donesen stručnim, političkim konsenzusom koji definira razvoj grada.

KLGB Srđ je Grad