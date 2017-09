Prethodne dvije večeri, 8. i 9. rujna Cavtat je po jedanaesti put otvorio svoja vrata još jednoj ediciji Epidaurus festivala koji iz godine u godinu iznenađuje svojom originalnošću, inventivnošću i visokom kvalitetom.

Tako se na Ljetnoj pozornici u Cavtatu uz fantastične plesače argentinskog Tanga Rafaela Ramireza, argentinca koji živi za ples uz njegovu partnericu Nastasju Sas i holanđane Marijku Brekelmans i Ronalda Drentena moglo čuti i izvrsne glazbenike i ritam autentičnog argentinskog Tanga, s bojama Buenos Airesa i Boce u kojoj se danju i noću izvodi taj omiljeni životni partner svih argentinaca. Uz pravu glazbenu šetnju kroz Tango, one rane skladbe iz 1930tih, 1940tih pa Piazzolline skladbe koje donose njegov nezaobilazni biljeg ovom žanru, a danas tako rado izvođen i slušan u interpretaciji gitariste argentinca Pabla Covacevicha čiji je djed s otoka Hvara, izuzetnog bandoneoniste Luisa Caruana te veoma nadarenog siciljanca Giovanni Mattalianija na klarinetu naplesnom podiju stvorio se pravi štimung emocionalnog i senzualnog fluida. Mnogobrojna publika uživala je i s velikim užitkom predano pratila svaki zvuk i svaki korak ovih majstora dvodnevne tango čarolije. U subotu je Dom kulture u Cavtatu održao nešto veoma pohvaljeno od publike. Osim publike i sami umjetnici upravo su uživali u svom stvaranju. Održala se otvorena proba glazbenika iz cijelog svijeta koji su se susreli u Cavtatu s jednim jedinim ciljem: stvoriti putem glazbe nešto lijepo,najljepše. Stvoriti zauvijek jednu glazbenu priču koja nadilazi sve ponore u koje čovjek toliko lako upadne. Glazba je uistinu jedini medij dostupan svima koja jedina može očuvati ljepotu ljudske duše iako joj se ispravno pristupi i osluhne, ukazati prohodni put do radosti, do zajedništva i neiscrpnog blaga koje čovjek u sebi nosi. I ovaj put je pokazala da ne poznaje granice, razlike niti kočnice uprodoru do svakog ljudskog srca koji čezne za lijepim. Radionica je trajala nekoliko sati, a neumorni umjetnici kojima se pridružila na klaviru i umjetnička direktorica Epidaurus festivala, pijanistica Ivana Marija Vidović u brojnim izvedbama iz opusa Astora Piazzolle i drugih autora fantastične tango literature nisu se štedjeli ni sekunde. Brojna publika imalaje priliku vidjet kako izgleda kad se prvi put sastanu umjetnici iz raznih krajeva svijeta, a govore istim jezikom: glazbom! Onaj jedini medij dostupan svima: jezik uzajamnog poštovanja, talenta i rada. U radionici nizala su se djela koje su umjetnici isprobavali, no pokusi kao da su vrlo skoro postali pravi koncert već vrlo uigrane ekipe čiji je talent u svojim različitostima nadišao mediokritet i prosječnost. Prisutna publika imala je priliku i sama isprobat prve plesne korake tanga uz plesače Ronalda Drentena i Marijku Brekelmans. Zanimljivo, bogato, domišljato i kvalitetno. Epidaurus ide dalje s ostalim događanjima. Na redu su tri koncerta 11., 15. i 16. rujna i to glasovirski recital talijanske pijanistice Eloise Cascio, makedonskog tenora Gjorgjija Čučkovskog uz pratnju na klaviru Andreja Naunova te talijanskog flautiste Alessandra Croste uz pijanisticu Nadiu Testu. Sva tri sljedećadogađanja održat će se u cavtatskom centru kulture.

Foto: Hrvoje Đurković