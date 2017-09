Doznali smo koliko će producenti novog filma o agentu 007 dnevno trošiti novca u RH

Najpoznatiji svjetski špijun, James Bond, stiže u siječnju sljedeće godine u Dubrovnik, a njegove jurnjave u skupocjenim automobilima, susrete sa starim znancima iz prethodnog nastavka, kao i bliski susret sa smrću pod morem, Hrvatska bi mogla kapitalizirati u iznosima vrijednim više desetaka milijuna kuna.

Kako doznajemo od izvora bliskih britanskoj produkciji, Daniel Craig, glavna zvijezda 25. po redu filma o agentu 007, u grad podno Srđa sigurno bi trebao stići početkom 2018., a hoće li se u filmu koristiti i ostale lokacije u Hrvatskoj, ovisit će o pregovorima koji su u tijeku.

Tek kada sa sadržajem tih pregovora bude upoznata hrvatska javnost, moći će se izračunati kolike će financijske koristi od Bonda imati Dubrovnik, odnosno Hrvatska.

U proteklih nekoliko godina Hrvatska, posebice Dalmacija, bila je filmski set brojnih hollywoodskih blockbustera i hit-serija. Kod nas su, među ostalim, snimani “Robin Hood” i “Star Wars”, na Visu se upravo pripremaju za film “Mamma mia”, a popularnost dubrovačke regije nakon “Igre prijestolja” doslovno se može mjeriti u milijunima eura.

Zagrebački Ekonomski institut u srpnju je objavio da se samo turističkim obilascima lokacija na kojima je snimana serija inspirirana književnim serijalom “Pjesme leda i vatre” Georgea R. R. Martina ostvarilo 130 milijuna eura sekundarnih prihoda.

Enormna promocija

Veliku financijsku korist imali smo i od snimanja “Robina Hooda”. Pripreme za film trajale su sedam tjedana, samo snimanje trajalo je 14 dana, a produkcija filma u Hrvatskoj potrošila je između 40 i 60 milijuna kuna.

Hrvoje Hribar, bivši ravnatelj HAVC-a, navodi da je to dobar pokazatelj toga da sustav privlačenja stranih produkcija u Hrvatsku funkcionira vrlo dobro s obzirom na to da im se omogućuje 20 posto povrata uloženih sredstava. To znači da se na svakih uloženih milijun kuna produkciji vraća 200 tisuća.

Hribar ne želi davati prognoze o tome koliko bi Hrvatska mogla zaraditi od snimanja filma o agentu 007.

– Pitanje je hoće li se snimati deset ili 40 dana, hoće li trebati statiste, odnosno hoće li ih trebati stotinjak, kao i 70-ak filmskih djelatnika. Sve to ovisi o producentima. Ono što je sigurno jest da će Hrvatska dobiti enormnu promociju, koja se jednostavno ne može platiti – smatra Hribar.

Ako bi se primjer “Robina Hooda” uzeo kao ekvivalent za “Bonda”, što je teško uspoređivati jer je franšiza o agentu 007 zapravo multimedijski korporativni projekt u kojem je samo posljednji nastavak, “Spectre”, imao budžet od 300 milijuna dolara, vrlo bi se lako moglo dogoditi da cijena jednog dana snimanja u Dubrovniku stoji između četiri i šest milijuna kuna. Od tog iznosa, oko milijun kuna vraća se produkciji jer Hrvatska pruža podršku u sustavu poticaja.

– Takav sustav na prvu je prilično škrt. Mi, primjerice, dajemo 20 posto povrata, Slovenija daje 25, a Nizozemska 35 posto. Mi smo se odlučili za niski iznos povrata zato što imamo druge kvalitete u usporedbi s ostalima, prije svega bolje lokacije i kvalitetnije filmske djelatnike. Grci nemaju sustav povrata i to je jedan od razloga zbog čega Vis sada ‘glumi’ grčki otok u filmu ‘Mamma Mia’ – objašnjava Hribar.

Skriveni detalji

Nikakvi detalji o snimanju još se ne puštaju u javnost jer su producenti i dalje bijesni na bivšega dubrovačkog gradonačelnika Andru Vlahušića, koji je otkrio da u Dubrovniku traže lokacije za snimanje.

U novom filmu o Bondu Daniel Craig trebao bi se boriti protiv slijepog, ali genijalnog negativca koji je u pozadini zločinačke organizacije zvane Unija. Scenaristi su najavili da će to biti sjajan nastavak iznimno uspješnog “Spectrea”, nadahnut filmovima o slavnom agentu iz 60-ih: “Samo dvaput se živi” i “U službi Njezina Veličanstva”. Novi film o Bondu temelji se na knjizi “Never Dream of Dying” Raymonda Bensona i radni mu je naslov “Shatterhand”.

Novi nastavak još više dobiva na popularnosti činjenicom da se ulozi slavnog tajnog agenta u službi Njezina Veličanstva vraća 49-godišnji Daniel Craig unatoč tome što je kategorički tvrdio da bi si “radije odrezao šake nego ponovno snimao film o Bondu”. Mišljenje mu je promijenila vrtoglava svota koju bi, navodno, trebao dobiti na ruke.

Novi zlikovac

Za “Spectre” je Craig dobio oko 400 milijuna kuna, no čini se da će mu 25. film o Bondu donijeti dvostruko više. Prema neslužbenim podacima Daily Maila, ovaj će put dobiti više od 500 milijuna kuna plus postotak od zarade filma, što je sigurnih 850 milijuna kuna uz samo pet posto utrška s kinoblagajni.

Glavna producentica “Bonda” Barbara Broccoli svim se silama trudi ponovno angažirati slavnu Adele za naslovnu pjesmu novog nastavka. Pjevačica i autorica hita “Skyfall” za tu je naslovnu temu, naime, prvi put u povijesti “Bonda” osvojila nagrade Brits, Grammy i Zlatni globus.

Radnja novog filma počinje na jugu Francuske policijskim napadom na tamošnji filmski studio čije poslovanje krene u krivom smjeru i završi ubojstvima nedužnih ljudi. Agent 007 započinje vezu s filmskom zvijezdom Tylyn Mignonne, za čijeg se supruga ispostavi da je povezan s Unijom. Između ostalog, slavni će špijun u filmu imati bliski susret sa smrću pod morem, jurit će divljim poljima Korzike, neočekivano će susresti starog prijatelja te se na kraju obračunati sa slijepim negativcem. Vrlo je izgledno i da će u novom nastavku, koji bi se u kinima trebao pojaviti u studenom 2019., uloge negativaca reprizirati i Christoph Waltz te Dave Bautista.

Osim u Hrvatskoj, film će se snimati u Francuskoj i Japanu.

