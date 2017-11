Povodom najava gradske uprave Grada Dubrovnika o promjenama uvjeta najma poslovnih prostora i

komunalnih propisa, Udruga ugostitelja Dubrovnik gradonačelniku Mati Frankoviću javno je uputila

tri zahtjeva.

1. Odluke Grada koje utječu na pojedinu struku moraju se donositi nakon konzultacija s

predstavnicima struke.

2. Odluke Grada moraju se donositi na transparentan način i uz ravnopravan učinak na sve

poslovne subjekte.

3. Odluke Grada potrebno je objavljivati na vrijeme i planski, kako bi poslovni subjekti na koje

odluka utječe mogli napraviti pripremu za sljedeću poslovnu godinu.

Riječ je izmjenama propisa prema kojima će najam gradskog prostora porasti i do 60 posto, što će pojedinim ugostiteljskim objektima prouzročiti i do 750.000 kuna dodatnih troškova. Ograničenje ljetnog vremena za puštanje glazbe u kafićima na 23:30 (umjesto 24 sata) također će negativno utjecati na kvalitetu ugostiteljske ponude. Predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnika Ante Vlašić izrazio je zabrinutost zbog nepostojanja turističke i gospodarske strategije Grada.„Nova turistička sezona već je pred nama i ovakve nepromišljene odluke unazadit će dubrovački turizam. Od gradonačelnika Frankovića tražimo da, u skladu s predizbornim obećanjima, sve poteze provodi nakon konzultacija sa strukom i ljudima na koje te odluke izravno utječu. Dojma smo da je gradonačelnik odluke donio bez da se informirao o posljedicama. Tražimo zato da se propisi mijenjaju transparentno i s ravnopravnim utjecajem na sve poslovne subjekte. I konačno, Grad odluke ne smije donositi preko noći, već uz pravovremenu najavu kako bismo se svi mogli prilagoditi i izmjene uvrstiti u poslovne planove za iduću godinu. Dubrovnik bi, kao što je perjanica hrvatskog turizma, trebao biti i uzor u uspješnoj suradnji sa svojim ugostiteljima i gospodarstvenicima, a ne ih tjerati iz grada“,poručio je Vlašić.Kad je riječ o ograničenju dozvoljenog vremena za puštanje glazbe, Vlašić dodaje: „Smanjenje dopuštenog vremena na 23:30 neće unaprijediti komunalni red, koliko bi ga unaprijedilo to da komunalni redari redovno obavljaju kontrole i sankcioniraju one koji krše postojeće komunalne propise. Mi inzistiramo na poštivanju javnog reda i mira i podržavamo kazne za one koji ga ignoriraju.“Udruga ugostitelja Dubrovnik poziva gradonačelnika Frankovića i Gradsku upravu da preispitaju odluke i otvore komunikaciju s predstavnicima sektora iz kojega je u posljednjih šest godina u gradski proračun uplaćeno 400 milijuna kuna.

Udruga ugostitelja osnovana je u ožujku 2017. s ciljem zaštite prava tvrtki i obrta koji se na dubrovačkom području bave ugostiteljskom djelatnošću. Članovi Udruge zapošljavaju oko 1500 osoba.