Kroz već poznati humanitarni “second hand sale” koji se održao kroz tri dana na početku listopada u Lazaretima, akcijom Dubrovačkog kluba stranaca prikupljeno je čak 62.800 HRK.

Sva sredstva će biti donirana u korist tri lokalne udruge koji podržavaju Dubrovčane sa zdrastvenim poteškoćama. Prikupljenih 62.800 kuna će biti donirane Udruzi Slijepih Dubrovačko Neretvanske Županije, Udruzi Slatki Život (za obitelji djece koji imaju diabetis tip jedan), te Udruzi Zajedno do Zdravlja, koja podržava Dubrovačke obitelji sa djecom koji moraju boraviti u Zagrebu zbog lječenja i terapije.“Zahvaljujemo svim građanima Dubrovnika kao i gostima koji su sudjelovali u toj akciji, bilo kao donatori, kupci ili volonteri,” kaze predsjednica kluba Christiane Mandukich. “Svake godine vidimo sve veći interes u ovoj akciji, i drago nam je da je naša ideja dobro prihvaćena i da već poprima tradicijonalni karakter. Ne samo da uspijevamo prikupiti novčana sredstva za one kojima su stvarno potrebna, nego isto tako ovom humanitarnom akcijom dajemo prigodu mnogim sugrađanima da kupe bilo odjeću ili razne kućanske predmete svih vrsta po vrlo povoljnim cijenama. Donatori rabljene robe i predmeta su također zadovoljni kad znaju da su njihove stvari ponovo nekome korisne.”Sveukupno, kroz osam takvi humanitarni prodaja od 2010. godine, Klub je prikupio više od 335.000 kuna, sve donirane u razne humanitarne svrhe u Dubrovniku i okolini. Za one koji još uvijek ne znaju, Dubrovački klub stranaca je usprkos svom samom nazivu, zapravo udruga sastavljena većinom od stranih građana koji žive stalno u Dubrovniku, i već su niz godina dio života grada Dubrovnika.

Više informacije o aktivnostima kluba možete naći na njihovoj web stranici www.dubrovnikforeigncircle.com.