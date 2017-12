U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika, na Stradunu se u nedjelju, 10. prosinca održao „Torta Party“, tradicionalna zabava humanitarnog karaktera na kojoj je od prodaje slastica skupljeno 12 600 kuna, a sredstva su namijenjena Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko neretvanske županije.

Okupljeni su uživali u nastupu Plesnog studija Lazareti , Dubrovačkim primorskim svatovima i njihovim malim linđom , predstavi amaterske kazališne skupine „Aster“ koja je za najmlađe izvela predstavu „Čarobni grah“, božićnim pjesmama, balonima, a cijeli program vodila je Zrinka Japunčić. Na Torta Party-u, osim učenika Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i Ekonomske škole, koji su prodavali i služili torte, sudjelovalo je 33 sudionika s više od 50 torti, a to su Libertas TV, Glas Grada, Libero portal, Župčica portal, Soundset Ragusa, Libertas TV/Glas Grada/ Libero portal, UNIDU Radio, Dubrovački vjesnik, DuList, Dubrovnikportal.com/Laus CC, The Dubrovnik Times, Dubrovniknet, Radio Dubrovnik, Portal OKO, Dubrovački dnevnik, Cele gourmet bar, restoran Sesame, restoran Klarisa, Festival, Pastičerija Pupica, Pogača Babin Kuk, Slastičarnica Ana , Hotel Rixos Libertas, Valamar Lacroma, Hotel Petka, Eko Omblići, Sveučilište u Dubrovniku, Marin Med, Dubrovački Simfonijski orkestar, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik, Go Dubrovnik/Mint media, Sunset beach Dubrovnik, Neovisni portal, Udruga Mame iz Dubrovnika te HRT.

Turistička zajednica grada Dubrovnika zahvaljuje se na odazivu svim sudionicima koji su donirali slastice i građanima koji su još jednom pokazali svoja velika srca i plemenitost u ovo blagdansko vrijeme!

Aida Hadžić

Koordinator Odjela za komunikacijske taktike

Turističke zajednice grada Dubrovnika

***

