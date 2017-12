U utorak, 12. prosinca 2017. u Veleposlanstvu RH u Londonu održan je već tradicionalni Božićni prijem kojeg su zajednički organizirali Turistička zajednica grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik i Zračna luka Dubrovnik.

Nakon Dubrovačke kolende koju su izveli dubrovački glazbenici Dživo Brčić i Josip Pende, domaćini su se kratkim govorima i prigodnim blagdanskim čestitkama obratili nazočnima. Dubrovačkom Božićnom prijemu je prisustvovalo osamdesetak uzvanika – turističkih agenata i novinara, te brojnih uglednika iz Londona, od kojih su neki porijeklom i iz Hrvatske.Služili su se hrvatski specijaliteti i domaća vina, što je za ovu prigodu pripremila britanska tvrtka Taste Croatia, koja na ovom tržištu uvozi hrvatske proizvode. Uz glazbene izvedbe Dubrovačke kolende i ostalih prigodnih hrvatskih i dubrovačkih skladbi vrsnih dubrovačkih glazbenika, Dživa Brčića i Josipa Pende,upriličen je i zanimljiv igrokaz susreta dvaju dubrovačkih velikana na engleskom jeziku “Male ćakule dubrovačkih velikana”, Ruđera Boškovića i Marina Držića, koji su izveli učenici 3. razreda Gimnazije Dubrovnik, Karlo Krilanović i Antonio Mustahinić.

Veleposlanik RH u Velikoj Britaniji, Igor Pokaz, pozdravivši nazočne, istaknuo je značaj Dubrovnika kao popularne destinacije za odmor Britanaca. Izjavio je da i on osobno može preporučiti Dubrovnik za odmor jer već jedanaest godina ljetuje na dubrovačkom otoku Šipanu. Direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika Romana Vlašić istaknula je veliku važnost britanskog turističkog tržišta za Dubrovnik, koji su već tradicionalno na prvom mjestu najbrojnijih posjetitelja Dubrovnika. Govorila je o uspješnosti Dubrovnika koji je ove godine ostvario rekordne turističke rezultate,s velikim udjelom britanskih gostiju u ukupnim ostvarenjima, izrazivši očekivanje da će u budućnosti i dalje jačati veze između Dubrovnika i Londona, te da će broj Britanaca kod nas i dalje rasti. Naime, Britanski turisti su najbrojniji posjetitelji Dubrovnika već dugi niz godina, a ove su godine u prvih jedanaest mjeseci ostvarili 181 272 dolazaka i 874 174 noćenja, što je oko 21 % porast u dolascima i 17 %porast u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Direktor Zračne luke Dubrovnik, Roko Tolić, se u svom govoru posebno zahvalio zrakoplovnim kompanijama istaknuvši British Airways kao vrlo važnog partnera Zračne luke Dubrovnik, koji održava cjelogodišnje zrakoplovne linije s Dubrovnikom. Dodao je i odlične rezultate Zračne luke Dubrovnik koja je iznimno važna za turistički Dubrovnik jer 70 % dubrovačkih gostiju su avio gosti.

Zamjenica gradonačelnika Dubrovnika, Jelka Tepšić je istaknula objavu Financial Times-a u kojoj je Hrvatska na sedmom mjestu u svijetu po svojoj privlačnosti za nove investicije a u istom izdanju je istaknuto kako je i vrlo atraktivna filmska destinacija. Posebno se u tom smislu ističe Dubrovnik jer je upravo danas premijera osmog nastavka filma Star wars -The last Jedi, koji je prošle godine sniman u našem

gradu. Naglasila je kako je Dubrovnik izrazito uspješna turistička destinacija , koja je i suočena i s velikim izazovima te je gradska uprava poduzela aktivnosti usmjerene boljoj organizaciji pristajanja brodova na kružnim putovanjima i nove mjere s tim u vezi.

Na prijemu je upriličeno izvlačenje sretnog dobitnika dvije povratne zrakoplovne karte Croatia Airlines London – Dubrovnik – London i besplatni boravak za dvije osobe u dubrovačkom hotelu Kazbek (5*).

Sretni dobitnik je James Stewart, novinar The Sunday Times-a.