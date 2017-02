Tko će dati jamstva za pročistač laži

Čemu laganje!?

Senzacionalistička vijest o tome da je neizglasavanjem proračuna za 2017. zaustavljen projekt izgradnje pročistača – još je jedna laž iz kuhinje ravnatelja Vodovoda Dubrovnik i bivšeg

gradonačelnika – točnije Dujmovića i Vlahušića!

Najprije treba postaviti pitanje čiji je to propust kad Grad Dubrovnik za odluke Gradskog vijeća koje su donesene još 2016. i koje su objavljene u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (Broj 14 od 22. prosinca 2016.) tek 2017. godine predaje zahtjev za dobivanjem suglasnosti ministra financija na odluku o davanju jamstva HBOR-u, obzirom da se već tada znalo da proračun nije prošao, pa je slanje zahtjeva na kojeg se već unaprijed mogao znati odgovor – proziran i jadan!

Radi javnosti važno je reći da se ovdje nije radilo o sredstvima koja su namijenjena izgradnji pročistača. Ovdje se konkretno radi o sredstvima u okviru kojih je između ostalog predviđeno i

zacjevljenje hidrotehničkog tunela kroz Srđ.

KLGB Srđ je Grad o ovome je već govorio:

http://www.srd-je-grad.hr/zasto-grad-dubrovnik-i-vodovod-dubrovnik-placaju-zacjevljenje-tunela-razvoj-golfu/

Ono što Vodovod Dubrovnik radi po pitanju zacjevljenja tunela je nekvalitetno rješenje i u suprotnosti je s onim što je bilo rečeno u Studiji utjecaja na okoliš. Ovo jeftino rješenje koje nam nameće Vodovod Dubrovnik neće zaštititi građane Dubrovnika od onog što nam prijeti sa planiranih golf terena, jer, ne zaboravimo, veliki dio zamišljenjih golf terena ide upravo preko glavnog tunela kojim se opskrbljuje čitav Grad!

Za gradnju pročistača Vodovod Dubrovnik je jamstva od Grada Dubrovnika već odavno dobio, ali Dujmović je očigledno nesposoban izvesti u obećanim rokovima gradnju pročistača, i sada to nastoji prebaciti na neizglasavanje proračuna.

Ne radi se to tako Dujmoviću, barem ne u Dubrovniku!

KLGB Srđ je Grad