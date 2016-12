Tajne zdrave prehrane kroz blagdane

Ponekad su potrebni nadljudski napori kako bi se reklo NE svim onim delicijama koje nam se nude tijekom blagdana. Nutricionisti su sastavili jedan mali naputak, pa … umjesto da navalite na sve redom, te tako upropastite liniju koju ste oblikovali tokom ljeta, pokušajte se obuzdati slijedeći barem nekoliko od ponuđenih 15 savjeta:

1: sve je u kontroli porcija

Mnogi ljudi nakon što postignu željenu težinu, kontroliraju je odmjerenim porcijama. Zaista je zločin eliminirati neku hranu na blagdanskom stolu samo zbog linije. Stoga budite hrabri i smanjite porcije – ne prejedajte se!

2: budite razumni za stolom

Svatko za sebe zna koja mu je hrana ‘napast’, isto kao što znamo koja nam hrana popravlja raspoloženje, otvara apetit ili daje energiju. Ako se ne možete suzdržati od ‘napasnika’ tijekom blagdana, onda barem činite to tijekom većine ostalih dana u godini. Bolje i tako nego nikako….

3: izbacite dijetu iz glave

Ovo se direktno nadovezuje na prethodnu točku: ako za sebe mislite da ste ‘na dijeti’ ili da trenutno ‘niste na dijeti’, upast ćete u nevolju – a zašto? – zato jer čim rečete sami sebi da više niste na dijeti, pustit ćete se do kraja. Ne uvaljujte sebe u nevolje tipa: pa malo je jedan komad za osjetit pravi ukus, što se patit kad mogu pojesti sve…

4: ne preskačite obroke

Uobičajena strategija za vrijeme blagdana je da se preskače doručak i objed (ono prvo uglavnom prespavate), iz razloga što znate da ono ‘glavno’ tek slijedi za večeru! Ovo nikako nije dobra ideja, jer za stol sjednete pregladnjeli, pa pojedete i više nego bi pojeli inače, a to prejedanje rezultira…..zna se čime!

5: nikad ne dolazite gladni

Znate koje se hrane trebate čuvati – naravno tome je teže odoljeti ako ste pregladnjeli i pao vam je cukar… oko sat prije večere, kao prevenciju, popijete kakav sok ili pojedite kreker sa feticom sira.

6: pred sebe stavite mali pjat

Na manji pjat – manje stane, čak i kad ga prekrcate, a pogotovo ako većinu hrane na njemu čini salata! Osjećaj u vama bit će isti, a nećete se prejesti (osim ako ne nakrcate drugu turu, pa treću…).

7: u kupnju sa laganim obrokom

Ako ste planirali obilazak trgovačkih centara koji će trajati satima, kako ne bi izgladnjeli i takvi sjeli za bogatu trpezu, ne zaustavljajte se kraj fast-fooda, već posegnite za nečim zdravim, npr. mjendulima, grožđicama, nešto manje kikirikija, a još bolje neka voćka.

8: umjesto slatkiša pojedite nešto jače začinjeno

Žudnja za slatkišima umanjit će se ako uzmete zalogaj nečeg kiselog ili jače začinjenog.

9: budite sigurni da niste žedni

Puno puta kad žudimo za hranom ili slatkim, u stvari smo malo dehidrirali! Pijte vode što više možete ili pijte prirodnu limunadu ili narančadu – umanjit ćete osjećaj gladi.

10: pokušajte večeru završiti unutar jednog sata

Tijelo proizvodi drugu dozu inzulina ako osjeti da hrana neprekidno dolazi. Pokušajte izbjeći tu drugu navalu inzulina (i nakupljanje hrane koje se time potiče) tako što ćete s hranom prestati unutar jednog sata –koliko god to bilo teško… ostavite da čeka do sutra – bolje da čeka na stolu nego na vašim bokovima….

11: obrok započnite salatom

Salata će umanjit vašu glad, opskrbit će vas vlaknima i manje ćete pojest ostale hrane, a posebno kruha.

12: podijelite pjat na trećine

Zamislite da je pjat podijeljen na trećine, pa na jednu stavite salatu, na drugu proteine a na treću ugljikohidrate – ali manje za onoliko koliko namjeravate jesti dezerta!

13: vlakna su vaše tajno oružje

Ne samo da su vlakna zdrava za vaš organizam, te su direktno povezana sa umanjenjem rizika od mnogih bolesti, već igraju i značajnu ulogu kod smanjivanja vaše kilaže – s većom količinom vlakana organizam se brže osjeća sit, a ne debljate!

14: planirajte unaprijed

Za vrijeme blagdana pokušajte planirati gdje ćete sve ići, te kakvi vas izazovi (vezano uz hranu) tamo mogu očekivati. Odlučite u naprijed što ćete gdje sebi dozvoliti i pokušajte se toga držati. Neka vas ne brine što ćete hranu pojesti polovično i ostaviti ostatak na pjatu!

15: jedite sporo

Hormoni signaliziraju mozgu kad ste siti, ali treba nekih 20 minuta prije nego što vi to počnete osjećati. Sporijim jedenjem ne samo da pomažete svojoj probavi, nego dajete šansu svom mozgu da zna što se događa u vašem stomku. Ako pričate između zalogaja, te pri tom još odložite više puta pantarul i nož sa strane, ili tek planirano pauzirate između dva zalogaja, (isključite automatskog pilota za hranu!), nećete se prejesti i prije će do vas stići informacija iz mozga da ste siti….