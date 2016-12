Razvijen prvi profesionalni sustav za prepoznavanje glasa u Hrvatskoj

Konačno je predstavljen prvi specijalizirani računalni program pretvorbe glasa u tekst za hrvatski jezik u realnom vremenu, javljeno je iz NEWTON Technologies Adria, tvrtke koja nudi tehnologiju za prepoznavanje glasa u Hrvatskoj, čija se aplikacija zove NEWTON Dictate.

Da Hrvatska više ne mora pisati već samo diktirati, pripomoglo je društvo NEWTON Technologies Adria, u vlasništvu NEWTON Media grupe iz Praga. NEWTON Dictate računalni je program koji direktno omogućuje uštedu vremena i resursa optimizacijom procesa rada. Dostupan je u 4 jezika, a u CEE regiji ima više od 7000 korisnika.

Direktor NEWTON Technologies Adria, Marko Poljak, objasnio je kako je došlo do predstavljanja ovog proizvoda u Hrvatskoj: „Niz godina koristimo razvijamo i koristimo sustave transkripcije govora u media intelligence tvrtkama unutar Grupe. Trenutno sustav koristimo za 24/7 transkripciju radijskog i TV programa, a sada je došlo vrijeme da taj proizvod prilagodimo i drugim industrijama u Hrvatskoj kojima je ta tehnologija prijeko potrebna, poglavito ovdje mislim na medicinu i pravo.“

„Odlučili smo“ nastavio je Poljak „u Zagrebu otvoriti predstavništvo za razvoj projekata iz govornih tehnologija za Adriatic regiju. NEWTON Dictate dostupan je i na hrvatskom jeziku, a paralelno usavršavamo slovenski i srpski jezični model, kao i specijalizirane rječnike. S obzirom na to da smo do sada sustav prezentirali ograničenom broju strateških partnera, pozitivno smo iznenađeni upitima i ponudama za suradnju, kako iz privatnog tako i iz javnog sektora, što upućuje na jasno usmjerenje, ali i optimizam društva u segmentu digitalizacije korištenjem tehnologija budućnosti.“

NEWTON Dictate nadmašio i daktilografa

NEWTON Dictate jednostavan je i intuitivan program za diktiranje na računalo odnosno za pretvaranje izgovorene riječi u tekst u realnom vremenu. Olakšava stvaranje tekstualnih dokumenata, a diktiranje je do dva puta brže od običnog tipkanja. NEWTON Dictate može koristiti svatko s minimalnim znanjem iz područja računarstva. Uz potpuno novi i jedinstven sustav prepoznavanja, NEWTON Dictate omogućuje veću preciznost transkribiranja teksta.

Razvojem računalnog programa i učestalim testiranjem te razvojem specijaliziranih rječnika, NEWTON Dictate postiže izvanrednu točnost transkripcije, čak i do 98%, kako javljaju iz NEWTON Technologies Adria.

Je li pronađeno rješenje za hrvatsku produktivnost?

NEWTON Dictate, kako javljaju iz NEWTON Technologies Adria, i dalje će razvijati nove rječnike kako bi uštedio vrijeme svojim korisnicima, posebno u zdravstvu, pravosuđu i odvjetništvu, Vladi i medijima. Vodeće zdravstvene ustanove već koriste ovu tehnologiju kako bi unaprijedile sustav zdravstva u Hrvatskoj.

NEWTON Dictate u medicinskoj praksi omogućuje liječniku da više vremena provodi s pacijentima, njegovo vrijeme se ne gubi na pretipkavanje nalaza, niti na dodatno ovjeru dokumenata nakon što su bili poslani na prijepis, čime se smanjuje i broj potencijalnih grešaka. Ovaj je računalni program kompatibilan sa specijaliziranim programima i omogućuje unos anamneze ili dijagnoze direktno u program od interesa.

„Našim rješenjem optimiziramo radne procese te korisnicima omogućujemo brže obavljanje radnih zadataka, kako bi dobiveno vrijeme mogli usmjeriti gdje im je to potrebnije.“ ocjenjuje Poljak te dodaje kako bi ovo rješenje moglo pomoći efikasnosti sektora zdravstva i odvjetništva, ali i novinarstva u Hrvatskoj.

Može li ova tehnologija dovesti do smanjenja lista čekanja u hrvatskom zdravstvu, vrijeme će pokazati, no implementacija novih tehnologija u hrvatske sustave, svakako je pomak naprijed.

NEWTON Technologies Adria ne namjerava se zadržati samo na hrvatskim rječnicima jer već razvijaju regionalne slavenske jezike, najavljuju dolazak na slovensko i srpsko tržište i to već početkom 2017. godine.

„U fokusu su nam slavenski jezici, a u mogućnosti smo ponuditi i izraditi rješenja na temelju potreba krajnjih korisnika.“ nadodaje Poljak.

Hoće li se Hrvati konačno početi baviti poslovima za koje su školovani, još se ne zna, no kako tvrde iz NEWTON Technologies Adria, mogli bi postati produktivniji i efikasniji.

Promemorija sastanka ili terenskih intervjua

Ukoliko ste osoba od koje direktor uvijek zahtjeva promemoriju sastanka ili radite u društvu gdje je ovo obveza, dobra je vijest da NEWTON Dictate sadržava mogućnost naknadnog prijepisa snimke sastanaka radilo se o internom ili eksternom sastanku. Ukoliko još niste u organizaciju svoga posla odlučili imati prijepise ili promemorije svih sastanaka, razmislite još jednom. Dijeljenje sadržaja sa sastanaka povećava povjerenje u pružatelja usluge. NEWTON Dictate datoteku sprema na takav način da je zvuk povezan s tekstom pa je omogućeno efikasno pretraživanje arhiviranih datoteka i nakon mnogo vremena.

Uz korištenje mobilnih uređaja za diktiranje olakšava se rad zaposlenika na terenu, primjerice novinara. Izvještaji se diktiraju i šalju na automatsku transkripciju direktno sa terena. Uz diktat se mogu poslati i fotografije čime se dokumentira zatečeno stanje. Datoteke su obilježene dodatnim informacijama kao što su autor i trajanje, a moguće je odrediti i specifične primatelje pojedinih datoteka. Postoje mogućnosti datoteku poslati mailom ili direktno na mrežni folder kako bi ekipa odmah mogla početi sa obradom. Podatke je također moguće zaštititi i AES enkripcijom.

Osim toga, aplikacija sadrži funkciju inteligentnog formatiranja izdiktiranog teksta. Zahvaljujući tome, svaka se izdiktirana sintagma na temelju konteksta i okolnih riječi u transkriptu, stoga automatski formatira u uobičajenu formu.

Kako radi NEWTON Dictate?

Računalni program, NEWTON Dictate nije opterećen spolom osobe koja diktira, razumije razne načine izgovora, a njegova izvedba nije ograničena čak ni manjim govornim manama.

Program raspoznaje i ključne riječi i posebno ih ističe ili ih ne transkribira (ovisno o želji), a datoteke se spremaju u posebnom formatu koji sadržava zvučni zapis, pripadajući transkript i oznaku vremena čime se lako ulazi u trag izrečenom.

Rječnici koje NEWTON Dictate koristi sadrže stotine tisuća riječi, razvijen na temelju neuronskih mreža program prati kontekst izgovorenog te je sposoban samoispravljanju.

NEWTON Dictate ima širok raspon mogućnosti personalizacije za krajnjeg korisnika kao što su primjerice, predlošci i predefinirani tekstovi, stoga ova aplikacija nudi mogućnost i glasovnih naredbi.

Tako da je moguće i glasovno upravljanje MS Word programom.

Blanka Tomašić

PR & Marketing

www.diktiranje.hr