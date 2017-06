Studijska skupina od 15 američkih studenata političkih znanosti sa Texas Christian University, AddRan College of Liberal Arts, Department of Political Science iz For Wortha, Texas, SAD, koju je predvodio profesor Manochehr Dorraj, Ph.D., boravila je na Odjelu za komunikologiju u ponedjeljak i utorak, 26. i 27. lipnja.

Američki studenti posjetili su Sveučilište u Dubrovniku u okviru svojega studijskog putovanja četirima postkomunističkim zemljama Europske unije, budući da su procesi demokratske tranzicije tih društava predmet njihova studijskog interesa. Tijekom dvodnevnog boravka, studenti su nazočili trima predavanjima s temama demokratske tranzicije hrvatskog društva, geopolitičkog položaja Hrvatske te transformacije nacionalne ekonomije, koja su održali prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju, doc. dr. sc. Marta Zorko, prodekanica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te doc. dr. sc. Dario Miočević, prodekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Posjetom američke studijske skupine i radnim dijelom njihova programa na Sveučilištu u Dubrovniku, dogovorenim tijekom prošle godine, inicirana je suradnja ovih visokoškolskih institucija, te su razmotreni mogući oblici njezina nastavka, poglavito u području znanstvene suradnje i mobilnosti nastavnika.