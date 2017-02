DUBROVAČKI SLIKAR STJEPKO MAMIĆ IZLAŽE NA PRESTIŽNOM SALONU ART CAPITAL U PARIZU – POD KUPOLOM POVIJESNOG ZDANJA GRAND PALAIS MREŽA DUBROVAČKOG KAPETANA STJEPKA MAMIĆA PLIJENI PAŽNJU BROJNE PUBLIKE

Stjepko Mamić po šesti put predstavio je svoja umjetnička djela pariškoj publici, prvi put u čuvenoj Grand Palais, nakon izložbi na Eiffelovom tornju i prostoru Muzeja Louvre

U grandioznom zdanju povijesne Grand Palais u Parizu 15. veljače 2017. god. otvorena je izložba Art Capital koju zajedno organiziraju četiri najvažnija povijesna salona umjetnika: Salon des Artistes Francais (Salon francuskih slikara), Salon Comparaisons (Salon Usporedbe), Salon du Dessin et de la Peinture a l’eau (Salon crtanja i slikanja vodenim medijima) i Salon des Independants (Salon samostalnih umjetnika). Povijest pariških salona seže u davnu 1663. godinu kada je Colbert po nalogu tadašnjeg kralja Louisa XIV organizirao prvu izložbu članova Royal Academie; kasnije se ta tradicija nastavila kroz povijesne pariške salone koji su se održavali pod pokroviteljstvom vladara, prije kraljeva i careva a od doba Republike njenog predsjednika. Tako se i ovogodišnji Art Capital, koji traje od 15.-19.veljače 2017. godine, održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Francuske Republike Gospodina Francois Hollandea, uz suradnju ministrice kulture i komunikacija Gospodje Audrey Azoulay i Gospođe Sylviae Hubac u svojstvu predsjednice Udruženja Nacionalnih muzeja Francuske-Grand Palais a koje su uz predsjednike Salona umjetničkih udruženja otvorile Art Capital uz prigodan kulturno-umjetnički program i domjenak. Vernissage je održan u utorak 14. veljače od 15 do 22 h. u Grand Palais čemu je nazočio veliki broj uglednih osoba iz javnog, umjetničkog i političkog života Francuske uz nekoliko delegacija stranih zemalja iz cijelog svijeta. Tako su ove godine svoje delegacije u sklopu Salona na kojem je izlagao Stjepko Mamić imali: Japan (dvije delegacije), Kanada, Kina, Južna Koreja, Španjolska i Švedska.

Dubrovački slikar i pomorski kapetan Stjepko Mamić izlažio je u Salonu du Dessin et de la peinture a l’eau dvije slike: Net-Paris Edition i St. Pierre. Slika s njegovim prepoznatljivim motivom ribarske mreže i prikaza podmorja ispod morske površine tijekom tradicionalnog noćnog ribanja “na fero”, privukla je pažnju brojnih posjetitelja Salona, od kojih je za svoj rad dobio komplimente.

Prema službenim podacima samo prvog dana za vrijeme vernissagea Art Capital je posjetilo 12.000 posjetitelja. Stjepko Mamić je jedan od malobrojnih pozvanih stranih umjetnika kojih je bilo ukupno osamnaest u Salonu na kojem izlaže a ujedno i jedini od Odbora Salona pozvani umjetnik iz Hrvatske. Na prijedlog njegovog mentora prof. Jean Maxim Relangea s pariške Academie de Port-Royal, na kojoj je Mamić u više navrata tijekom četiri godine usavršavao različite slikarske tehnike i koji prati njegov rad, Odbor Salona je to prihvatio i pozvao kapetana Stjepka na Art Capital.

Vernisageu su nazočili članovi našeg Veleposlanstve u Francuskoj: dr.Ivo Goldstein veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu sa suprugom i Gospođa Lidija Vizek-Mrzljak, savjetnica za kulturu, frankofoniju i iseljeništvo u VRH u Parizu kao i veleposlanica Republike Francuske u Hrvatskoj Gospođa Corinne Meunier, koja sa suprugom gospodinom Philippeom Meunierom naizmjenično obnaša dužnost veleposlanika R. Francuske u R. Hrvatskoj.

Art Capital kao ugledna i danas najprestižnija izložba u Francuskoj i svijetu je nastala voljom pariških Povijesnih Salona (Salons Historiques) u Grand Palais za ujedinjenje njihovih snaga i različitih načina rada i trendova u umjetnosti kako bi stvorili jedan novi inovativni i jedinstveni umjetnički događaj. Art Capital održave se od 2006. god.pod svodom povijesnog zdanja Grand Palais, remek djelom arhitekta H. Deglanea pod kojom se od 1901. godine održavao Salon francuskih umjetnika. Od tada se tradicija Salona prekidala samo za vrijeme ratova ili radova na obnovi palače a Art Capital planiran za studeni 2015. nije održan zbog tada nemilih događaja u Parizu.

Stoga je uvrštenjem u službeni program Stjepku Mamiću ukazana iznimna čast ali i Hrvatskoj koja je preko njega zastupljena među malobrojnim zemljama čiji su umjetnici pozvani da izlože svoja djela na Art Capital. Čast je to i za njegov rodni Dubrovnik jer u kartici svakog umjetnika uz njegove osobne podatke stoji uz ime njegove države i adresa, ime grada u kojem živi. A biti dijelom povijesnih Salona ujedinjenih u Art Capital je od ogromnog značaja i privilegija za svakog umjetnika, osobito uzevši u obzir činjenicu da su na pariškim salonima kroz povijest od davne 1663. do danas izlagali svi svojevremeno najvažniji umjetnici i oni su to kasnije postali počev od Delacroix, Ingres, Manet, Rodin, Claudel, Bartholdi, Dufy, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Odilon Redon, Paul Signac, Louis Berthomme Saint-Andre, Robert Cami, Louis Dideron, A. Dunoyer de Segonzac, Maillol, Zao Wou-Ki, Raoul Dufy, Vlamnick, Rene Magritte, Picasso, Salvador Dali, Bernard Buffet i mnogi drugi.

Svako izdanje Art Capital ima veliku posjećenost od cca 35 000-40 000 posjetitelja koji vide radove odabranih 2000 umjetnika (slikara, skulptora, grafičara, fotografa, arhitekata) sukladno čemu se izložba Art Capital u Grand Palais etablirala na francuskoj likovnoj sceni kao glavni događaj i najveće okupljanja umjetnika iz Francuske i svijeta.

Inače ovo je šesti put da Stjepko Mamić svoja djela predstavlja pariškoj publici nakon izložbi:

1. „La Grande Exposition Universelle“ u Salonu Gustava Eiffela na Eiffelovom tornju u listopadu 2014. god. povodom 125 godina obilježavanja izgradnje Tornja i Velike svjetske izložbe u Parizu,

2. na Art Fair Carrousel de Louvre takodjer u listopadu 2014.god;

3. učešća na pariškom Biennalu u prosincu 2014. god. u Hotelu Banke (u Muzejskom prostoru Ministarstva financija i grada Pariza gdje se nalaze prvi privatni sefovi iz doba kada je prostor pripadao Ministarstvu financija i zapravo je preteča današnjih sefova u bankama otkud i potječe naziv Hotela Banke; mali kuriozitet jeste da je iza jedne od tada tri izložene slike S. Mamića na Biennalu bio sef u kojem je svoje dragocijenosti čuvala nezaboravna modna ikona Coco Chanel);

3. Izložbe fotografija „The Exposure Award“, Fifth Annual, SeeMe u Muzeju Louvre u srpnju 2015. kada su dvije Mamićeve fotografije u dvije kategorije izabrane među prvih 300 od po 5.000.000 prispjelih fotografija iz cijelog svijeta;

4. samostalne izložbe u Galeriji Artitude nadomak Tour Eiffela u listopadu 2015. god;

5. izložbe u Galeriji Metanoia u neposrednoj blizini Centre Georges Pompidou u 1.arondis. Pariza, kada je u veljači/ožujku 2016. predstavio svojih novih 10 slika na lanenom platnu, u tehnici mix media sa zlatnim i srebrenim listićima.

tekst i slike:dr.sc. Dražana Martinović Mamić