Stjepan Srhoj (27), asistent na Odjelu za ekonomiju i

poslovnu ekonomiju te doktorand na Leopold-Franzens- Universität Innsbruck (Austrija),

dobitnik je prestižne nagrade Olga Radzyner 2017., koju dodjeljuje Austrijska narodna banka

(Oesterreichische Nationalbank).

Nagrada se dodjeljuje najboljim mladim ekonomistima (do35 godina) iz zemalja središnje, istočne i jugoistočne Europe za izvrsnost u istraživanju o temi Europske ekonomske integracije. Naslov nagrađenog članka je „Priprema za jedinstveno tržište Europske unije – utjecaj poticaja za razvoj na konkurentnost poduzeća“. Srhoju će povelju i novčani iznos od 3. 000 eura uručiti guverner banke Ewald Nowotny 20. i 21. studenoga 2017. u Beču u sklopu Konferencije Austrijske narodne banke – Conference on European Economic Integration (CEEI) – 2017. A modern take on structural reforms – pastand future challenges for CESEE and Europe at large. Ovo je peti put da je Hrvatu dodijeljena nagrada Olga Radzyner, a prethodni dobitnici su Iva Tomić, Marina Tkalec(Ekonomski institut Zagreb), Edvard Orlić (Bournemouth University) i Tomislav Globan (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).Stjepan Srhoj stekao je akademsku titulu magistra ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija dobio je rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno istraživanje, nagradu za istraživanje Centra za ženske studije Zagreb i nagradu na studentskom natjecanju u rješavanju poslovnih slučajeva Case Study Competition. Također,usavršavao se u Velikoj Britaniji na The London School of Economics and Political Science(LSE) i u Njemačkoj na Institutu Max Planck, a u okviru Erasmus programa razmjene proveo je i pet mjeseci u Munchenu. Tijekom studija biva zaposlen u Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL), gdje provodi četiri godine i šest mjeseci. Srhoj je bio u SEECEL-u dio uspješnog tima koji je privukao 40 milijuna eura iz europskih fondova u Republiku Hrvatsku, gdje je bio zadužen za analizu javnih politika osam zemalja jugoistočne Europe i Turske, zajedno s Organizacijom zagospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Europskom Komisijom, Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskom zakladom za stručnu izobrazbu (ETF). Uz prethodno,bio je vanjski suradnik za razvoj poslovnih modela u poduzetničkom centru Grada Zagreba(Plavi ured). Srhoj je asistent na kolegijima Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Makroekonomija i Povijest ekonomske teorije i metode, koje vodi prof. dr. sc. Đuro Benić. Nagrađeni je članak jedan iz serije članaka o analizi utjecaja poticaja na konkurentnost poduzeća.