Komolac je predložen kao jedna od lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja.

Ovim projektom bi se fekalije iz glavne Gradske kanalizacije ispod Petke preusmjerile u Rijeku dubrovačku. Grad Dubrovnik i Vodovod Dubrovnik nositelji su projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture te su odabrali lokaciju Komolac kao jednu od varijanti za taj projekt. U tijeku je javna rasprava i mogućnost podnošenja primjedbi i komentara na stručnu dokumentaciju projekta zaključno sa 24.listopada.

Stanovnici Rijeke dubovačke predlažu da se postojeći kanalizacijski sustav na Petki rekonstruira na najmoderniji i na najskuplji način jer to zaslužuju građani. Riječani traže da se u potpunosti odustane od lokacije Komolac te se protive varijanti B lokaciji Komolac iz sljedećih razloga.

Izgradnjom novog cjevovoda kanalizacijskog sustava oko 11 km i premještanjem ostale infrastrukture, velika dionica cestovnog prometa bila bi zatvorena od Komolca do Petke gdje već postoji kanalizacijski sustav. Radovi bi trajala preko godinu dana a to bi dovelo do općeg kolapsa ali i nemjerljive štete u turizmu i drugim granama gospodarstva a najviše bi ugrozilo kvalitetu života i egzistenciju građana Dubrovnika i okolice.

Projektom bi se trajno uništile vrijednosti Rijeke dubrovačke koja je od 1964.g proglašena kao značajni krajobraz. Dio zaštićenog krajolika ušao je u najveću kategoriju zaštite europske ekološke mreže NATURA 2000, upravo zbog bogate bioraznolikosti i prepoznatljivog vizualnog identiteta. Postrojenje i ostala infrastruktura projekta bila bi u neposrednoj blizini glavnog vodocrpilišta pitke vode za područje cijelog grada Dubrovnika, što je nedopustivo. Na području Rijeke dubrovačke živi oko 15 tisuća stanovnika a u turističkoj sezoni povećava se i broj turista koji sve više posjećuju ovu mirnu oazu i dive se kulturnim i povijesnim vrijednostima toga područja.

Ovakav projekt bi ugrozio kvalitetu života i egzistenciju stanovnika jer bi uništio svaku mogućnost napretka u turizmu, poljoprivredi, ribolovu koji se sve više i više razvija u tom smjeru na području Rijeke dubrovačke. Treba uzet u obzir i mogućnost akcidenta uslijed izlijevanja fekalija, kvarova crpnih stanica i sl. situacija što bi za stanovnike Rijeke dubrovačke bilo štetno u svakom smislu.Tijekom radova stanovnici i turisti bili bi izloženi neugodnim mirisima i nesnošljivom bukom .Svakako da bi ovakav projekt ugrozio i unazadio nautički turizam u Aci marini Komolac koja je dugi niz godina proglašena najboljom marinom na Jadranu. Projekt na ovoj lokaciji bi prouzrokovao lošu turističku reklamu za iznajmljivače, ugostitelje i nautičare u Rijeci dubrovačkoj. Ovakav projekt u Komolcu svakako bi negativno utjecao na investicije u obnovi ljetnikovaca koje treba pod hitno staviti u funkciju kulturno društvenih sadržaja a kojih nedostaje u Rijeci dubrovačkoj.

U ime članova Građanske inicijative Spasimo Omblu i njezine stanovnike,

Ljubica i Katarina Matović