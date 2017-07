Neprimjereni rokovi dostave poštanskih pošiljki unutar administrativnih granica Dubrovnika već duže vrijeme opterećuju građane i njihovo svakodnevno poslovanje jer je nakon provedene interne reorganizacije sortiranja i otpremanja pošte najbliža sortirnica Dubrovniku postala ona u Splitu. Te promjene, koje su u Pošti pravdali smanjenjem troškova i povećanjem učinkovitosti, uzrokovale su česte probleme s kašnjenjem pošte u lokanom prometu gdje bi pošiljka poslana iz Dubrovnika u Dubrovnik putovala i po deset dana.

„Uvažavajući potrebe Hrvatske pošte za reorganizacijom, trenutna situacija je za Dubrovnik i njegove građane potpuno neprihvatljiva, a uz neugodne situacije izaziva i štete u poslovanju mnogih građana“, upozorio je gradonačelnik Franković istaknuvši kako je neophodno ponovno ustrojavanje sortirnice pošte u Dubrovniku.

Direktorica Ćubelić rekla je da se one pošiljke koje nose poštanski broj 20000 ne prosljeđuju u Split, ali da je taj proces na snazi za sve ostale poštanske brojeve na gradskom području. Istaknula je kako činjenica da Dubrovnik trenutno nema sortirnicu ne bi smjela utjecati na brzinu dostave pošiljki te da će provesti dodatnu kontrolu procesa kako bi utvrdili uzrok propustima u dostavi.

Gradonačelnik Franković upozorio je i na često zadržavanje dostavnih vozila Hrvatske pošte na području povijesne jezgre, koja su u više navrata na Stradunu zatečena iza 10.45 sati, do kada im ostanak u Gradu omogućuje važeća dozvola. Predstavnike Pošte upoznao je s jasnom namjerom da se od iduće godine, kao i u drugim sličnim sredinama, svim dostavnim vozilima rad ograniči na razdoblje od 5 do 8 sati ujutro, dok za ovu sezonu moraju povijesnu jezgru napustiti do 10 sati što su predstavnici Pošte prihvatili.