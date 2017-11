Ravnatelj Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, biolog-botaničar, Nenad Jasprica održao je predavanje „Bajkalsko jezero i sibirske tajge“ u utorak, 14. studenoga, u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Bajkalsko jezero smješteno je u južnom dijelu istočnog Sibira, a riječ je o najdubljem i najstarijem jezeru na Zemlji i najvećem u Aziji i Europi. Znanstvenim razlozima potaknut Jasprica je posjetio Bajkalsko jezero prije nekoliko godina. Kao glavnu karakteristiku tog područja, koje se sastoji od nacionalnih parkova i prirodnih rezervata te je od 1996. na UNESCO-ovom popisu svjetske prirodne baštine, istaknuo je visok stupanj endemizma (60-80%). Na jezeru je 26 otoka, a samo je Olkhon, koji je ujedno i najveći, naseljen. U jezero se ulijeva čak 336 većih i manjih rijeka, dok samo jedna izlazi -rijeka Angara. Količina vode koja se nalazi u Bajkalskom jezeru iznosi 20% to jest petinu ukupne vode na cijeloj Zemlji. Jezero se počinje lediti u 11-om mjesecu i takvo stanje ostaje sve do ožujka ili travnja zavisno o hidrometeorološkim uvjetima. Budući da je u tom periodu onemogućena plovidba Bajkalsko jezero postaje takozvana „Ledena autocesta“. Postoji i mapa na kojoj je označena debljina leda u rasponu od manje od 80 centimetara do 110 centimetara te postoje koridori koji su označeni prometnim znakovima. Bajkal je vrlo popularno ljetovalište za Moskovljane, ali i vrlo atraktivno zimovalište. Oko jezera postoji puno termalnih izvora takozvanih sumpornih vrela. U vegetaciji prevladavaju hladne sjeverne šume četinjače, a prisutna su i stepska područja i tundre. Područje oko jezera jako je seizmički aktivno, međutim to se ne osjeti jer nije naseljeno, već se promjene najviše očituju na stablima jer im se poremeti korijenje. Otok Olkhon smatra se utočištema šamanizma, spiritističko-magijski oblik religije, kojeg njeguju tamošnji stanovnici Burijati te postoji i „Šaman kamen“. Rusi za Bajkal kažu „Slavno more, sveti Bajkal“, a to glorificiranje Bajkala posebo njeguju Burijati na čijem jeziku Bajkal znači sveta voda.Kao tri najveće prijetnje Bajklau Jasprica je apostrofirao zagađenje i onećišćenje zraka, estuarije rijeka kojima dolazi onećišćenje te transibirski naftovod.

Ovim predavanjem zaključen je ciklus od četiri putopisna predavanja koja su održana u okviru programa Mjeseca hrvatske knjige, a iz ciklusa „Putositnice utorkom“.