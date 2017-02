Siječanj ostvario povećanje gostiju za 30%

Prvi mjesec 2017. godine prema podacima sustava E- visitor za siječanj u Dubrovniku je bio turistički iznimno uspješan.

Ostvareno je 11 657 dolazaka, što je povećanje od 31 posto, kao i 34 848 noćenja ili 35 posto više nego u siječnju 2016. godine. Na prvom mjestu broja posjetitelja su domaći gosti (Hrvatska) ,slijede susjedi iz BiH, potom Koreja, Francuska, SAD, Ujedinjena Kraljevina, Japan, Španjolska, Albanija, Njemačka.

Raznovrsni sadržaji i ljepota grada, bogata povijest i baština samo su neki od razloga odabira grada za kratki zimski odmor, a izvrsnim ostvarenjima pogodovala je i činjenica da su uspostavljeni izravni cjelogodišnji letovi iz Frankfurta i Istanbula, te nastavljen let iz Londona, čime se našim gostima posebno s dalekih tržišta znatno olakšava putovanje prema Dubrovniku.

Najviše noćenja ostvareno je u hotelskim objektima, ali bolju popunjenost bilježe i privatni smještajni kapaciteti.

Ističemo da u Dubrovniku boravi i produkcijski tim za snimanje filma „Robin Hood Origins“, a započela je i auto-prezentacija novog modela Nissan Micra, što je također značajno za povećanje turističkog prometa u Dubrovniku u ovom razdoblju.

Usporedimo li ostvarenja turističkog prometa kroz tri zimska mjeseca razvidno je da je razdoblje od početka studenog 2016. do konca siječnja 2017. bilo vrlo uspješno, odnosno u tom je razdoblju zabilježeno 51 789 dolazaka ili trideset posto više nego za isto razdoblje – odnosno od studenog 2015. do konca siječnja 2016., a realizirano je 130 245 noćenja što predstavlja povećanje od 31 posto. Na top ljestvici brojnosti turistički dolazaka prvi su gosti iz Hrvatske ( 32 posto više), BiH (62 posto više), Koreja (43 posto više), Albanija (dvostruko više ), SAD (21 posto više), Francuska (trostruko više), Ujedinjena Kraljevina (21 posto više), Tajvan (dvostruko više), Slovenija (14 posto više), Njemačka (18 posto više) . Japan (jednako) .Usporedbe se odnose na isto razdoblje – studeni 2015. do siječanj 2016.

Očito je da su novi letovi, turistički programi i posebno Dubrovački zimski festival doprinijeli snažnom napretku zimskog turizma u Dubrovniku, čime se naš grad približava ostvarenju cilja cjelogodišnjeg turističkog poslovanja.

O Festi sv.Vlaha i dana grada Dubrovnika očekujemo oko 2 tisuće posjetitelja koji će nazočiti vjekovnoj dubrovačkoj festi.

Jelka Tepšić, voditeljica Odjela za komunikacije, TZ grada Dubrovnika

Foto: frankaboutcroatia.com