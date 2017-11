Zeleni Forum, Eko centar Zeleno Sunce i Eko Omblići javljaju svoje dobre zelene vijesti iz svog Eko parka Ombla u Mokošici:

Ruže nam i proljetnice cvijetaju kao da je travanj a studeni je!

Vjerovali ili ne nama cvjetaju ruže u Eko parku Ombla u Mokošici kao da je proljeće a u stvari smo već duboko u jeseni. I ne samo da nam pupaju i cvjetaju ruže nego nam cvjetaju i proljetnice neveni, prkosi, lijepe kate, jaglaci, maslačci…

Eko Omblići se ne mogu načuditi kako to da nam ove dane kada bi trebala biti zima i hladno a ono nam cvijeće cvijeta.

E pa to je zbog klimatskih promjena. A za te klimatske promjene smo krivi mi, odnosno čovjek. Još je na vrijeme da popravimo bar malo ove klimatke promjene a to je da živimo, zdravo i mislimo zdravo!

Jedna od najvažnijihj radnji svih nas na Planet zemlji je pomoći Zemlji u zaštiti od stakleničkih plinova, zatim reciklirati, saditi stabla, štedjeti prirodne tresurse i držati se svi čvrsto Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama donešenog 12.12.2015.

Voditeljica projekta Živi zeleno, misli zeleno:

Jadranka Šimunović