Istraživanja i inovacije moraju ostati investicijski prioriteti Europske unije jer su dosadašnji programi potvrdili doprinos boljoj konkurentnosti Europe.

Novi Unijin budžet za istraživanje i inovacije stoga treba biti barem 120 milijardi eura, ponovili su to rektori iz Lige europskih istraživačkih sveučilišta (LERU), vodećih visokoobrazovnih institucija u Europi, na sastanku u Dubrovniku. Za sveučilišta diljem Unije posebno je važna financijska podrška iz Okvirnih programa EU-a za istraživanje i inovacije, a prilike trebaju biti ravnomjerno raspoređene u svim članicama, uključujući i srednje-istočne države. Radni sastanak usmjerio se stoga posebno na LERUCE7 grupu koja odnedavno okuplja sedam sveučilišta iz šire regije – iz Praga (Charles University,Češka), Tartua (Estonija), Varšave (Poljska), Budimpešte (Eötvös Loránd, Mađarska), Ljubljane(Slovenija), Zagreba (Hrvatska) i Beograda (Srbija).- LERU je u više od 15 godina postojanja znatno unaprijedio uvjete za istraživanje i obrazovanje diljem Europe. No, izazovi s kojima se suočavaju sveučilišta srednje i istočne Europe često su različiti od onih vodećih istraživačkih sveučilišta koja čine osnovu LERU-a, iz zapadnog i južnogeuropskog kvadranta, bez obzira što imaju iste fundamentalne karakteristike. I danas smo stoga ponovno razgovarali o važnosti budžeta EU-a za istraživanje i inovacije te njegovog povećanja na 12 milijardi eura. Također, kako taj Okvirni program može pomoći CE7 grupi jer su u kroničnom nedostatku novca iz tog izvora. Na žalost, problemi se nadovezuju s nedostatkom infrastrukture,nedovoljnim plaćama i nejasnim politikama i prioritetima u tim zemljama. Osim financija iz Okvirnih programa Unije, postoje i druge prilike od COST-a do EIT-a. Vjerujem stoga da ćemoboljom suradnjom među sveučilištima, bez obzira na zemljopisnu poziciju, i dalje poboljšavati konkurentnost Europe – istaknuo je profesor Bert Van der Zwaan, predsjedavatelj LERU-a iRector-Magnificus Sveučilišta Utrecht (Nizozemska), koje je stalno na ljestvicama prvih 15 europskih kontinentalnih i 100 svjetskih sveučilišta.Čak 65 posto trenutnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Horizon 2020 koriste upravo institucije visokog obrazovanja i istraživački centri, pri čemu je oko 75 posto novca do sada bilo usmjereno na međusobnu suradnju i zajednička istraživanja. No, bez obzira što taj Okvirni programima budžet od oko 77 milijardi eura i najveći je ikada, Europa i dalje u istraživanje i inovacije ulaže manje od svog cilja od tri posto BDP-a. S obzirom da je glavni faktor za globalnu konkurentnost, Europa tako još uvijek zaostaje za ulaganjima glavnih konkurenata, SAD-a, Japana,Južne Koreje i Kine

Uz predstavnike LERU-a, rektori iz CE7 grupe u Dubrovniku su razgovarali, između ostalog, o mogućnostima koje nudi COST (European Cooperation in Science and Technology – Europska suradnja na području znanstvenih i tehničkih istraživanja). Prema analizama COST-a, sveučilišta izCE7 grupe pripadaju u grupu država s manje istraživačkih projekata. COST im stoga može pomoći u financiranju sastanaka, konferencija, treninga, posjeta drugim istraživačkim centrima i slično, u skladu s COST-ovim ciljevima razmjene znanja i iskustava među znanstvenicima iz 36 državačlanica.- Svim znanstvenicima je zajednička želja za istraživanjem i doprinosom zajednici. Iznimno nam jedrago stoga biti u društvu vodećih europskih istraživačkih sveučilišta jer dijelimo taj pokretački motiv. Iako analize pokazuju da, na žalost, sveučilišta iz srednje i istočne Europe nemaju jednakointenzivna istraživanja kao ona u zapadnom dijelu Europske unije, vjerujem da suradnja unutar LERU grupe pokazuje da naši znanstvenici jednako kvalitetno mogu doprinijeti zajedničkimistraživanjima i timovima. I razina financiranja iz zajedničkih europskih programa će se sigurno svremenom unaprijediti, a inicijative LERU-a i CE7 grupe zasigurno će dodatno ubrzati taj proces –rekao je prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu kao domaćin skupa u Dubrovniku.U radnom dijelu programa aktivnim izlaganjem sudjelovali su i Ivana Franić, izaslanica predsjednika Vlade te pomoćnica Ministrice znanosti i obrazovanja te akademici HAZU-a prof. Milena Žic –Fuchs i prof. Slobodan Vukičević sa Sveučilišta u Zagrebu.