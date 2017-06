Na sam blagdan bl. Marije Propetoga Isusa Petković, u nedjelju 9. srpnja euharistijsko slavlje u 8 sati predvodi župnik župe Svih Svetih iz Blata don Željko Kovačević, a pjevaju sestre Kćeri Milosrđa. U 10 sati euharistijsko slavlje predvodi župnik župe sv. Nikole Čilipi don Josip Barišić, a pjeva župni zbor mladih “Stope”.

U 18 sati na Plokati će nastupiti Viteška udruga Kumpanija nakon koje će u 19 sati krenuti procesija s relikvijama bl. Marije Propetoga mjestom od svetišta do Plokate, a nakon koje će uslijediti misno slavlje koje će predvoditi biskup iz Željeznog Egidije Živković. Pjeva župni zbor Svih Svetih iz Blata.

Vjernici će se za blagdan pripremiti devetnicom. U petak 30. lipnja u 19.30 sati molit će se krunica i litanije Božjega milosrđa. Euharistijsko slavlje u 20 sati predvodi župnik župe sv. Ilije u Kruševu don Ljubo Planinić, a pjeva župni zbor iz iste župe. Nakon mise slijedi duhovno-kulturni program.

U subotu 1. srpnja u 19.30 sati je krunica s razmišljanjima bl. Marije Propetoga, a misu u 20 sati predvodi don Ljubo Planinić.

U nedjelju 2. srpnja u svetištu je Dan bolesnika, a misu u 10 sati predvodi don Ljubo Planinić, a kao i ranijih dana pjeva zbor iz Kruševa. U ovoj prigodi bit će podjeljenje bolesničkoga pomazanja. Po odredbi dubrovačkog biskupa Mate Uzinića treba se prijaviti za primanje sakramenta bolesničkog pomazanja. Istoga dana u 19.30 sati je pobožnost u čast bl. Marije Propetoga.

U ponedjeljak 3. srpnja u 19.30 sati je pobožnost, a u 20 sati misu predvodi župnik župe sv. Martina iz Žrnova don Miroslav Karatović, a pjeva župni zbor iz Lumbarde.

U utorak 4. srpnja u 19.30 sati je krunica, a potom u 20 sati misu predvodi župnik župe sv. Mihovila iz Vignja don Josip Lebo. Pjeva župni zbor iz Vignja.

Šesti dan devetnice u srijedu 5. srpnja u 19.30 sati je krunica, a u 20 sati misu predvodi fra Šimun Romić iz samostana u Orebiću. Pjeva župni zbor Svih Svetih iz Blata.

U četvrtak 6. srpnja u 19.30 sati je krunica, a u 20 sati misu predvodi svećenik iz Argentine don Jonatan Gusmerotti. Pjeva župni zbor mladih “Stope” iz Blata.

U petak 7. srpnja u 19.30 sati je krunica, a u 20 sati misu predvodi župnik župe Očišćenja Marijina iz Smokvice don Mihael Čavlek. Pjeva župni zbor “Dr. Jakov Salečić” iz Smokvice.

Na uočnicu blagdana u subotu 8. srpnja u 19 sati je procesija do blaženičine rodne kuće i polaganje vijenca. Pjevanu Večernju predvodi župni zbor Svih Svetih i bratimi. Nakon procesije domaći župnik don Željko Kovačević predvodi misu.

Od 21 do 24 sata je euharistijsko klanjanje. Franjevački svjetovni red predvodi klanjanje od 21.30 do 22 sat a, potom od 22 sata Bratovština Svih Svetih, a od 22.30 sati Bratovština sv. Vičence. U 23 sata klanjanje predvode neokatekumeni, a posljednjih pola sata do ponoći mladi.

Angelina Tadić

voditeljica Ureda za medije Dubrovačke biskupije