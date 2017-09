U organizaciji Matice hrvatske Orebić danas počinje projekt Erasmus+ programa razmjene mladih pod nazivom ”Rethink the future – Reinvent the city” ili ”Promisli budućnost – Izmisli grad”, koji će ugostiti 37 mladih mladih iz pet europskih zemalja.

Ovo je prvi odobren projekt razmjene mladih, unutar programa Erasmus + s područja Dubrovačko-Neretvanske županije, a provoditi će se na nekoliko lokacija na poluotoku Pelješcu od 17. do 23. rujna 2017. godine. Projekt provodi Matica hrvatska Orebić,a zemlje partneri su Italija, Španjolska, Slovačka, Litva i Rumunjska. Mladi, njih 37, boraviti će tjedan dana u hotelu Komodor u Perni, dok će se programske aktivnosti odvijati na nekoliko lokacija na poluotoku Pelješcu. Projekt je financiran sredstvima Europske komisije kroz Agenciju za mobilnost i europske programe, te je podržan od strane Općine Orebić i Turističke zajednice Općine Orebić.

”Rethink the future- Reinvent the city”’ ili ”Promisli budućnost – Izmisli grad” svojevrsni je umjetničko-obrazovni eksperiment koji bi povezao mlade iz 6 različitih dijelova Europe, da putem umjetničkih intervencija u gradsku stvarnost preispitaju budućnost zajedničkog subivanja. Mladi će u tom procesu neformalnih metoda učenja, interkulturalnog dijaloga, te razmjenom znanja i vještina u zajedničkoj

kreaciji ponuditi nove koncepte za ustroj grada budućnosti; posebno se fokusirajući na budućnost zajednice i relevatnih promjena kojima bi oni mogli pridonijeti. Ciljevi projekta tiču se revalorizacije umjetnosti, umjetničkog odgoja i obrazovanja. Programske aktivnosti odvijat će se u kapetanskoj kući Mimbelli, Pomorskom muzeju Orebić, Crkvi Anuncijati, Nakovani i ostalim mjestima na Poluotoku

Pelješcu. Učesnici ovog projekta moći će tako promišljati budućnost svojih zajednica uz vizualnu predodžbu prostora prošlosti: ostavštine bogate povijesti i tradicije poluotoka Pelješca. Prolazeći kroz istaknute prostore, oni će koristiti nova znanja i moderne vještine, kreativno izražavanje i kritičko mišljenje da izraze ideje budućnosti. Ovaj projekt priča priču o mladim ljudima čija će inovativna

razmišljanja i kreativnost, moralna i etička načela i otvorenost, tek prerasti u vrijednosti i uvjerenja koja će ih učniti odgovornim europskim građanima – jamcima održive budućnosti.

”Smatramo da međunarodnom razmjenom mladih radimo na gradnji multikulturalnog okruženja u budućnosti, te da se usavršavanjem mladih kroz umjetničko-obrazovne metode koje osiguravaju puni razvoj osobe, radimo na jačanju poštivanja ljudskih prava i sloboda. Kada smo u doticaju s drugim kulturama – stvaramo prostor kreativne igre koja gradi razumijevanja i prijateljstvo. Umjetnički odgoj, kao etička i civilna tvorevina, predstavlja osnovno sredstvo socijalne integracije, te može pomoći pri rješavanju kritičnih problema s kojima se moderna Europa danas suočava. Stvaranje sinergije između umjetnosti i obrazovanja u promicanju kreativnog učenja najbolje se ostvaruje putem partnerstva koja žele staviti umjetnost i kulturu u središte svojih interesa i ciljeva, točnije, uzimajući je kao važnu metodu i praksu koja ima moć promjene društva i sredine u kojoj se nalazimo. Želimo osnažiti mlade da postanu budući inovatori, te pokretači promjena u svojoj zajednici”, istaknula je Tina Bikić, predsjednica Matice

hrvatske u Orebiću i kordinatorica projekta ”Rethink the future- Reinvent the city”.