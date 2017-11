Članice Hrvatske udruge poslovnih žena Krug ogranak Dubrovnik sudjelovale na kongresu poduzetništva žena u Ravenni

Na 10. kongresu poduzetništva žena jadransko – jonskog područja, koji se 16. i 17. studenoga održavao u Ravenni, sudjelovalo je četrdesetak hrvatskih poslovnih žena i poduzetnica, a između kojima su bile i poslovne žene iz Dubrovnika. Kongres je organiziralo Tajništvo Jadransko – jonskih gospodarskih komora i HGK ŽK Split.

Tema Kongresa bila je “Doprinos poduzetništva žena održivom rastu u digitalnom dobu”.

IT sektor i poduzetništvo žena područja su koja u Hrvatskoj zadnjih godina rastu, ali je neophodno jače uključivanje žena u domenu IT sektora, kao i digitalizacija poslovanja tzv. ženskih tvrtki. Brzina prilagodbe na nove tehnologije i njihova primjena u poslovnim procesima postaju od presudne važnosti te donose konkurentnu prednost i inovaciju, danas ključnu za poslovni uspjeh.

Panel na temu ”Industrija 4.0 i digitalizacija: uloga gospodarskih komora u potpori poduzetništvu žena” pružio je uvid u europski i kontekste pojedinih zemalja regije, kao i aktivnosti podrške komora i ostalih organizacija. Na panelu su sudjelovale predstavnice Hrvatske gospodarske komore, talijanske Unioncamere, gospodarskih komora Fedaracije Bosne i Hercegovine te Crne Gore, Talijanske gospodarske komore za Njemačku, Sveučilišta u Bologni te Hrvatske udruge poslovnih žena Krug.

U suvremenom dobu bit će uspješni oni koji se brže prilagođavaju, drugačije razmišljaju i spremni su na inovativna rješenja, a upravo žene zbog svoje fleksibilnosti i lakšeg prihvaćanja novih uloga imaju veliki potencijal. Inovacija nije isto što i tehnologija, ljudski kreativni faktor je presudan, a žene se posebno iskazuju u kreativnim djelatnostima. Prihvaćanje digitalne kulture pretpostavlja napuštanje rutine, ali oslobađa vrijeme za kreativnost. U konačnici to znači napredak i za posao, i za obitelj.

Ponovo se istaknula razlika u plaćama između muškaraca i žena, kao i slaba zastupljenost žena u politici i centrima odlučivanja na cijelom području Jadransko-jonske regije.

Poduzetništvo žena polagano ali kontinuirano raste, stoga je potrebno i dalje raditi na uklanjaju svih prepreka koje priječe punu realizaciju žena u poslovnom svijetu, neki su od zaključaka i poruka sa skupa.

U sklopu putovanja posjetila se i Istarska županija, gdje su članice Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG imale priliku vidjeti Aquarium u Puli, te Sajam maslinovog ulja u Vodnjanu.

ŽK Dubrovnik