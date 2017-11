U okviru programa Mjeseca hrvatske knjige u Dubrovačkim knjižnicama održat će se

predavanje-radionica pod nazivom „Novi načini učenja i poučavanja uz korištenje Interneta i

novih tehnologija“(WEARABLE METHODOLOGY A New Methodology Based On The Use Of Innovative Technologies For Education) u četvrtak, 9. studenoga, u 19 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Predavanje će biti na engleskom jeziku.

U projektu se koristi tehnologija koju su osmislili i za obrazovne svrhe prilagodili stručnjaci iz Španjolske s The Albacete Research Institute of Informatics, Universidad De Castilla – LaMancha, koja uz pomoć virtualne tehnologije omogućava suradničko učenje, pri čemu se dobiva i automatski profil socijalnih, kognitivnih, verbalnih i drugih vještina sudionika, što učiteljima značajno olakšava planiranje ciljanih aktivnosti za svakog pojedinog učenika. U razvoju i osmišljavanju aktivnosti, nastavnih materijala i igara za učenike od 9-10 godina sudjeluju osnovne škole iz Španjolske (CEIP ANTÓN DÍAZ, El Bonillo), Bugarske (NU„St.Kliment Ohridski“) i Hrvatske (OŠ „Petar Zoranić“ Nin).Više informcija dostupno je na internetskoj stranici wearablemethodology.eu