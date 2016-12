Pravoslavna Crkva u Dubrovniku o sv. Vlahu

– svecu iz vremena prije Istočnog raskola

Povodom jubilarne 1700. godine od mučeništva sv. Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika, koja se u njegovom gradu obilježavala nizom događaja u godini koja je na izmaku i Pravoslavna Crkva grada Dubrovnika zaželjela je dati svoj doprinos.

Preko svojih svećenika prijavila se na natječaj koji je raspisao Grad Dubrovnik s idejom da upriliči izložbu ikona sv. Vlaha slikanih na način pravoslavnog Istoka kao i da kulturnim programom proprati samu izložbu. Grad je pozitivno odgovorio na tu inicijativu prihvativši da u program svečanosti obljetnice sv. Vlaha uvrsti i pravoslavne Dubrovnika. To je samo po sebi važno i značajno budući da to prvi put nakon ratnih događanja s kraja prošlog stoljeća da Pravoslavna Crkva “izlazi u grad” što će reći izvan svojih crkvenih zidina da bi se obratila susjedima i pokušala dati doprinos veličanju kršćanskih vrijednosti koje dijeli s većinom svojih sugrađana. Osoba sv. Vlaha, ranokršćanskog mučenika iz 4. stoljeća, dakle iz vremena prije velike podjele u kršćanstvu, to nedvojbeno omogućuje.

Program će se održati u petak, 30. prosinca u 19 sati u galeriji Lazareti, a sastojat će se od zanimljive izložbe o sv. Vlahu, predavanja pravoslavnog svećenika Dražena Tupanjina „Sv. Vlahu u čast“, a nastupit će i Hor smjera za crkvenu muziku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i gudački kvartet profesora Srednje muzičke škole iz Trebinja.

Večer će svojim prisustvom i pozdravima uveličati i biskup dubrovački mons. Mate Uzinić i episkop zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije, što će cjelokupnom događanju dati važnu ekumensku notu.

Autori izložbe, akademski umjetnici i ikonografi Darijo Stanimirović i Stevan Kovačević, koji je inače i svećenik Pravoslavne Crkve u Dubrovniku, na 15-ak svojih radova ispričat će zanimljivu likovnu priču o sv. Vlahu ali o pravoslavnoj ikonografiji. Pored ikona sv. Parca dubrovačkog moći će se vidjeti originalne i za ovu priliku osmišljene kompozicije dolaska relikvija sv. Vlaha iz Konstantinopola u Dubrovnik, prikaz sv. Vlaha kao zaštitnika i liječnika životinja te scena mučeničkog stradanja. Izložba će imati i edukativni karakter jer će među izloženim radovima stajati i niz likovnih studija koje će zainteresiranima kazivati o postupku i likovnim rješenjima koje baštini pravoslavna ikonografska tradicija.

Pravoslavni svećenik Dražen Tupanjanin iz Trebinja održat će kratko izlaganje naslovljeno „Sv. Vlahu u čast”, koje će svojim sadržajem također „podvući važnost prepoznavanja sv. Vlaha kao mosta po ugledu na kojeg treba da se susretnemo kao braća i sestre i da zajednički svjedočimo radost kršćanske vjere u gradu Dubrovniku“, naglašavaju iz Srpske Pravoslavne Crkve u Dubrovniku.

Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Hor smjera za crkvenu muziku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod dirigentskom palicom prof. Radeta Radovića koji će izvoditi kompozicije pravoslavne duhovne glazbe, kao i gudački kvartet profesora Srednje muzičke škole iz Trebinja.

Angelina Tadić

voditeljica Ureda za medije Dubrovačke biskupije