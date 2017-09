Sarkofag s neraspadnutim tijelom drugog hrvatskog sveca sv. Leopolda Bogdana Mandića boravit će u Dubrovniku u subotu, 16. rujna i u nedjelju, 17. rujna u Biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospinom polju.

U Dubrovnik će doći iz pravca Herceg Novog, u koji će, 75 godina nakon smrti, njegovi čudesno neraspadnuti posmrtni ostaci stići i biti izloženi vjernicima na štovanje. Neraspadnuto tijelo sv. Leopolda u Dubrovnik stiže u večernjim satima u subotu, 16. rujna. Oko 19.30 bit će formiranje svečane povorke s tijelom sv. Leopolda, koje će u pratnji festanjula, trombunjera i bratima dubrovačkih bratovština iz Hladnice doći prema Gospi od Milosrđa gdje će biti svečani doček. Obred dočeka predvodit će fra Jure Šarcević, provincijal Hrvatske kapucinske provincije. Sarkofag će cijelu noć biti izložen u crkvi Gospe od Milosrđa. Vjernici će moći doći i u miru se pomoliti svecu za zagovor kod Boga, zahvaliti mu za primljene milosti ili jednostavno meditirati o njegovom životu, razmatrati o čudesnom Božjem djelovanju u životu sveca te prepoznavati Božje djelovanje u svome životu. Za vrijeme noćnih sati u crkvi će biti organizirano bdijenje koje će predvoditi fra Mijo Šarčević, župnik vikar župe sv. Vida Varaždin. Bdijenje će završiti misom u 4 sata ujutro koju će također predvoditi župni vikar Šarčević.

Mise u nedjelju, 17. rujna bit će još u 7 sati (predvodi don Robert Ćibarić, župnik župe sv. Mihajla Lapad), u 9 sati (predvodi fra Marinko Šakota, župnik župe sv. Jakova iz Međugorja) te svečano koncelebrirano misno slavlje u 11 sati koje će predvoditi dubrovački biskup mons. Mate Uzinić. Oproštaj i ispraćaj relikvija za Split planira se oko 14 sati. Podsjetimo, sarkofag s tijelom sv. Leopolda Bogdana Mandića boravio je u Zagrebu od 13. do 18. travnja 2016. godine, te je to bila prigoda da mons. Ilija Janjić, biskup svečeve rodne Kotorske biskupije, izrazi želju da svetac pohodi i svoj rodni kraj što se sada ostvaruje. Sarkofag iz Padove kreće u četvrtak, 14. rujna u jutarnjim satima, na putu prema Herceg Novom zaustavit će se u Zadru, a po povratku iz Herceg Novog boravit će još u Dubrovniku, Splitu i Rijeci. Bogdan Ivan Mandić rođen je 12. svibnja 1866. godine u Herceg Novom. Kao dječak bio je uzornog ponašanja s osjećajem za druge. Sa 16 godina ušao je u talijansko kapucinsko sjemenište, a prilikom stupanja u novicijat dobio je redovničko ime Leopold. S 24 godine zaređen je za svećenika, nakon studija filozofije u Padovi i studija teologije u Veneciji. Boravio je u više kapucinskih samostana, a poglavarima je još u početku izrazio želju da se vrati u domovinu i radi na jedinstvu kršćana smatrajući to svojim osobitim pozivom od Boga. U svom apostolskom djelovanju sav se predao pomirenju ljudi s Bogom te je postao poznat kao vrstan ispovjednik kojem su svi rado dolazili. Skoro 40 godina ispovijedao je i po deset sati dnevno! Preminuo je 30. srpnja 1942. u Padovi, a narod ga je odmah počeo štovati kao sveca što su crkvene vlasti nakon procesa potvrdile, pa je Leopold Bogdan Mandić svetim proglašen 16. listopada 1983. godine u Vatikanu, a svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. Sv. Leopold Bogdan Mandić zaštitnik je i Dubrovačko-neretvanske županije. Njegova subraća kapucini šire njegovo štovanje među narodom, ali se ono već proširilo među vjernicima cijele Crkve.

