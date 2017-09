U Dubrovnik u kapucinskom samostanu i Biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa održana je konferencija za medije u ponedjeljak, 11. rujna.

O ovom izuzetnom događaju dolaska tijela sv. Leopolda, koji će se po prvi put dogoditi u Dubrovačkoj biskupiji, govorili su fra Stanko Dodig, predsjednik Organizacijskog odbora za dolazak neraspadnutog tijela sv. Leopolda, mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup, Nikola Dobroslavić, župan dubrovačko-neretvanski, i Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnik, dok je konferenciju vodila Marija Đurović iz Odbora za medije.

Na početku predsjednik Odbora Dodig pozdravio je sve okupljene i zahvalio im na potpori i suradnji. Objasnio je kako je inicijativa za dolazak neraspadnutog tijela sv. Leopolda započela odmah poslije dolaska tijela u Zagreb prošle godine te je u suradnji s biskupom kotorskim mons. Ilijom Janjićem, jer je sv. Leopold rođen u Herceg Novom, i provincijalom Hrvatske kapucinske provincije fra Jurom Šarčevićem krenula realizacija posjeta tijela Herceg Novom i mjestima u Hrvatskoj u kojoj se nalaze kapucinske zajednice. Najavio je dolazak velikog broja vjernika iz cijele biskupije te napomenuo kako se vjernici trebaju za dolazak prijaviti kod svojih župnika kako bi organizacija mogla proći u najboljem redu. Mons. Uzinić je izrazio zadovoljstvo što će relikvija tijela posjetiti Dubrovnik i Dubrovačku biskupiju, ali i istaknuo kako se ovdje ne radi o mrtvom tijelu jednog čovjeku već o relikvijama sveca. „Mi u Dubrovniku znamo što znači štovanje relikvija svetaca. To je pretvaranje tog susreta s relikvijama u susret sa životom i svetošću jednog čovjeka. Preko njega je to i sam susret s Isusom Kristom kojeg smo pozvani nasljedovati“, kazao je mons. Uzinić. Dodao je i kako bi taj susret vjernika s relikvijom tijela sv. Leopolda trebao kod njih potaknuti jedan novi stil života, onaj služenja u ljubavi. Župan Dobroslavić podsjetio je okupljene kako je sv. Leopold Bogdan Mandić zaštitnik Dubrovačko-neretvanske županije, te kako je izniman značaj dolaska relikvije tijela sv. Leopolda za sve žitelje županije. Kazao je i kako vjeruje da im svima koji rade u županiji i županijskim ustanovama zasigurno u boljem obavljanju svojih dužnosti pomaže i zagovor sv. Leopolda.

Kako bi tijekom subote, 16. rujna, i nedjelje, 17. rujna, kada će relikvija tijela boraviti u Biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa prošlo sve u najboljem redu gradonačelnik Franković je obećao suradnju gradskih tvrtki između ostalog tvrtke Sanitat koja će omogućiti besplatan parking, ali i JVP Libertas čiji će autobusi kružiti i prevoziti besplatno vjernike.

OBRATITE PAŽNJU NA SLIJEDEĆE OBAVIJESTI:

Povodom dolaska i boravka relikvije neraspadnutog tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u Dubrovniku šaljemo sljedeće obavijesti koje se odnose na subotu 16. i nedjelju 17. rujna Iste molimo da prenesete javnosti putem vašeg medija.

OBAVIJEST O ZATVARANJU CESTE ZA PROMET VOZILA

U subotu od 19.00 sati do završetka procesije, za promet će biti zatvorena ulica Josipa Kosora i Liechteinsteinov put sa svim desnim priključcima.

OBAVIJEST O PARKINGU

U subotu 16. i nedjelju 17. rujna na svim parkiralištima u nadležnosti Sanitata, na užem području grada Dubrovnika, neće biti kontrole naplate parkinga.

OBAVIJEST VEZANA UZ JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Linija broj 2, Pile- Gorica sv.Vlaha, neće prometovati u subotu od 17.30 sati sve do 15.00 sati u nedjelju.

U nedjelju sve gradske autobusne linije Libertasa će biti besplatne do 16.00 sati.

U nedjelju, uvodi se posebna autobusna linija koja će kontinuirano prometovati u vremenu od 03.30 do 14.00 sati i to sljedećom trasom: hotel Petka – zgrada Grawe-a – hotel Lero – ulicom Iva Vojnovića –OB Dubrovnik – hotel Lero – trgovački centar Tommy – hotel Petka.

U nedjelju ujutro u 03.20 uvodi se dodatni polazak autobusne linije 1A iz Mokošice koja će produžiti do hotela Lero i nazad prema Pilama.