U sklopu organizacije otvaranja 68. Dubrovačkih ljetnih igara dana 10. srpnja 2017. godine vrijedit će zabrana prometovanja u zoni oko povijesne jezgre Grada u vremenu od 19 sati na dan 10. srpnja do 3 sata na dan 11. srpnja.

Zabrana prometovanja odnosi se na sljedeće ulice:

• Zagrebačku (od Javne garaže do Vatrogasaca),

• Petra Krešimira IV (od križanja kod Vatrogasaca do križanja s Ulicom Frana Supila),

• Frana Supila (od križanja s Ulicom Petra Krešimira IV do Ploča),

• Iza Grada (od Ploča do Pila),

• Branitelja Dubrovnika (od Pila do križanja kod Doma zdravlja).

Od zabrane se izuzimaju vozila javnog gradskog prijevoza (autobusi i autotaksi vozila), autobusi turističkih agencija, interventna vozila, vozila stanara i vozila s posebnom dozvolom.

Za izlazak iz zone zabrane prometa vozila mogu bez ograničenja prometovati ulicama u smjeru Državne ceste br.8, odnosno preko Pila prema Boninovu.

Dozvole za prometovanje u izuzetnim slučajevima izdaje Upravni odjel za promet stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika, na adresi Čira Carića 3, zaključno s danom 10. srpnja (ponedjeljak) u 12:00 sati.