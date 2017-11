Projekt PoKRENI, kojeg više od tri godine provodi

osiguravajuće društvo GRAWE Hrvatska d.d., na SPORTO konferenciji održanoj 16. studenog u Portorožu u Sloveniji, dobio je priznanje za najbolji hrvatski projekt na području sportskih sponzorstava.

Time se PoKRENI izravno kvalificirao na natjecanje koje organizira European Sponsorship Association (ESA) za nagradu »Best of Europe« u kategoriji najbolji sponzorskih projekata u Europi. Nagrade SPORTO savršeno ilustriraju sposobnost brendova, nositelja prava i agencija da ostvare strateške ciljeve kompanije u regiji kao i da postanu najbolji primjeri iz prakse u tom području. Raspon, iz cijele Adria regije, obuhvaća integrirane programe koji snažno povezuju brend s fanovima uvezujući strast prema globalnom sportu s lokalnim aktivnostima, od kampanja zdravog življenja pa sve do poticanja direktne prodaje, targetirajući sve dobne skupine – od vrlo mlade pa sve do starije i zrelije publike.„Cilj naše inicijative PoKRENI jest zaista ono što i samo ime govori – pokrenuti, bilo da se radio pokretanju nekoga da čini dobro za sebe, pokretanju na ostvarenje snova, ostvarenje ciljeva odnosno pokretanju pozitivne promjene na koji god način možemo i znamo. Stoga je priznanje struke na regionalnoj razini za nas veliko postignuće koje nam pokazuje da idemo udobrom smjeru i pokreće nas da i dalje ulažemo u sport i aktivnosti kojima pridonosimo dobrobiti i pojedinaca, ali i čitave zajednice“, rekla je Sanja Gržetić, voditeljica Odjela zakorporativne komunikacije i marketing u GRAWE Hrvatska d.d.Prijave u svim kategorijama SPORTO nagrada pregledane su i ocijenjene prema unaprijed definiranim kriterijima u bliskoj suradnji s ESA (European Sponsorship Association),međunarodnim stručnim vijećem na čelu s predstavnikom ESA-e, Tobyjem Hesterom.