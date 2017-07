Nakon prvog dubrovačkog Craft Beer Festivala, Sajma Proizvodi hrvatskog sela, Moto susreta, Retro večeri s lokalnim bendovima, kino projekcija na otvorenom i koncerata bendova Detour i Pavel, raznoliki program Ljeta u Valamaru nastavlja se u i ovom srpanjskom tjednu.

S ciljem unaprjeđenja imidža Grada kao vodeće turističke destinacije i „oživljavanja“ Babinog kuka, hotelska tvrtka Valamar Rivierau ovom tjednu od četvrtka do nedjelje organizira dvije kino projekcije u Parku Maslinata te dva glazbena nastupa, a najbolje od svega je što će ulaz na sve navedeno biti potpuno besplatan. Ukoliko na Babin kuk dolazite automobilom, bit će osiguran i besplatan parking.

U sklopu projekta Open Air Cinema ovog nas četvrtka i nedjelje u Parku Maslinata očekuju prikazivanja filmova „Asterix: Grad bogova“ te „Ratchet i Clank“. Svojevrsna etno jazz fuzija orit će se Babinim kukom ovaj petak kada će višestruko nagrađivana Jazziana Croatica nastupati na Trgu od Fontane, a na istom će mjestu sve posjetitelje dan nakon rasplesati lokalni pop rock bend Blue Guitar. Ne bi trebalo zaboraviti ni neumornu Gradsku stražu koja će nakon gradskog đira od četvrtka do nedjelje promarširati i Malim Stradunom.

U nastavku pronađite popis srpanjskih kino projekcija u Parku Maslinata:

06.07.2017. ASTERIX, THE LAND OF THE GODS / ASTERIX: GRAD BOGOVA *

09.07.2017. RATCHET AND CLANK / RATCHET I CLANK ****

13.07.2017. THE BRAVE ADVENTURES OF A LITTLE SHOEMAKER / ŠEGRT HLAPIĆ **

16.07.2017. WICKIE THE MIGHTY VIKING / VIKING VIKI ***

20.07.2017. HOUSE OF MAGIC / KUĆA VELIKOG MAĐIONIČARA *

23.07.2017. POSTMAN PAT / POŠTAR PAT ****

27.07.2017. THE LITTLE GYPSY WITCH / DUH BABE ILONKE **

30.07.2017. MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE / SREDNJA ŠKOLA: NAJGORE

RAZDOBLJE MOG ŽIVOTA ***

* Croatian audio / Sinkronizirano na hrvatski jezik

** Croatian audio / Na hrvatskom jeziku

*** English audio, Croatian subtitles / Na engleskom jeziku s hrvatskim prijevodom

**** English audio / Na engleskom jeziku