Samostalna izložba slika pod nazivom „Vedute Grada“ dubrovačkog glazbenika i slikara Ljubomira Buca Pende, otvorena je sinoć u prostoru Društva prijatelja dubrovačke starine.

U ime Društva prijatelja dubrovačke starine, prisutne je pozdravio PR-ovac Marko Kriste, a više o karakteristikama slika rekla je povjesničarka umjetnosti Andrea Batinić Ivanković.- Bucovo hiperrealističko slikarstvo ne samo da je izraz njegove individualnosti već i njegove kreativne mašte, koji je u ozračju pluralizma postmoderne utvrdio svoj put realističkih opservacija i izražene maštovitosti. Izložene slike isključivo su posvećene vedutama Grada u kojemu on nije gost pred motivom već česti promatrač i poznavatelj duha koji se uselio u stare dubrovačke spomenike. Umjetnik doživljava dekorativne ulice Grada i njegove male trgove, poljane, palače, zidine i fasade kao jedan živi organizam koji je postao neodvojivi dio njegova života tako da transponirati viđeno (i svakodnevno gledano) u novi oblik realnosti, za njega podrazumijeva ništa drugo doli jedan novi doživljaj sugestivnog, milozvučnog prizvuka. Izvanrednom vještinom kista i boje slike dubrovačkog umjetnika izgledaju toliko realistično da promatrači gotovo kao da posežu za njima kako bi ih dodirnuli!- Koliko god da je on realist, istovremeno, Pende je vrlo senzibilan slikar – intimist koji gotovo dnevnički bilježi svoj originalni svijet; realnost koja se duboko ukorijenila u njegov jedinstveni životni prostor. Ovom izložbom Buco Pende jedno je proslavio svojih 50 godina glazbenog i 35 godina likovnog stvaralaštva. Buco je neprikosnoveni umjetnik koji je glazbu i slikarstvo uspio povezati jednom neraskidivom sponom i u svoje vedute Grada udahnuti stihove svojih pjesmi.Naposljetku se prisutnima obratio sam umjetnik koji se zahvalio organizatorima izložbi,Andrei Batinić Ivanković, Marku Kristi i Društvu prijatelja dubrovačke starine uz čiju pomoć je uspio ostvariti izložbu kojom je proslavio svoje dugogodišnje djelovanje na likovnoj sceni.Također, umjetnik je istaknuo kako mu je „srce veliko“ zbog svih onih koji ga poznaju i kojisu mu večeras došli dati podršku.Izložbu prati dvojezični katalog (hrvatsko – engleski), a ostaje otvorena do 2. prosinca 2017.godine.