U okviru programa Dani kulture Orebić 2017, u organizaciji Matice hrvatska Orebić dana 08.09. s početkom u 20h u crkvi Anuncijati otvorena je izložbu kostimografkinje i modne dizajnerice Dženise Pecotić pod nazivom ”Adagio”.

Sopranistica Anabela Barić i Izidor Erazem Grafenauer na teorbi uveli su svojim glazbenim performansom u početke vizualnog putovanja. Ovogodišnja izložba u Orebiću nazvana je Adagio po Dženisinoj prvoj izvedenoj kostimografiji u dramskoj predstavi koju je radila u Gradskom dramskom kazalištu Gavella, prije točno trideset godina. Predstava je rađena po tekstu Lade Kaštelan, a u režiji Božidara Violića. Fotografije koje promatramo na zidovima ove male crkve-galerije Anuncijate, djelo su fotografa Deyana Barića, a modeli koji nose Dženisine kostime su;Edina Pličanića (balerina, nacionalna prvakinja), Dubravka Šeparović Mušović (mezzosopranistica,nacionalna prvakinja) i Josip Joško Tešija (kustos galerije Kranjčar). Inspiracija za kostime krije se u skicama arhitekta Nenada Fabijanića koji je autorici Dženisi Pecotić poklonio svoje skice, koje je ona potom projicirala na metre i metre svilenog Organdija.”Trideset godina kostimografije i tridesetpet godina modnog dizajna – to sam ja” – predstavila se autorica svojim riječima posjetiteljima izložbe. Nedavno preminula modna teoretičarka Ana Lendvaj zasigurno bi dodala još poneku rečenicu koja bi vrsno opisala Dženisin rad, stoga smo iskoristili ovaj trenutak da predstavimo njenu netom objavljenu knjigu pod nazivom “ULUPUH – ova modna povijest – umjetnost odijevanja”. To je knjiga koja će vas pobliže upoznati s hrvatskom modnom poviješću i možete je prolistati do 14.09. dokada je otvorena i izložba, u crkvi Anuncijati.