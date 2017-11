Županijsko natjecanje u čitanju naglas za učenike od 3. do 8. razreda osnovne škole održano je u srijedu, 8. studenoga , u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Na natjecanju je nastupilo 17 učenika iz devet osnovnih škola od Grude do Janjine, a natjecatelji su bili raspodijeljeni u dvije uzrastne kategorije, od 3. do 5. razreda te od 6. do 8.

Najuspješnija u mlađoj kategoriji bila je Petra Tomičić iz Osnovne škole Marina Getaldića pod mentorstvom Katice Lujo, dok je pobjeda u starijoj kategoriji pripala Eni Lujo iz Osnovne škole Marina Držića koju je za natjecanje pripremala Veronika Šmanjak. Pobjednice će zajedno sa svojim mentoricama predstavljati Dubrovačko – neretvansku županiju na Nacionalnom natjecanju u čitanju naglas, koje se će se održati u Sisku, 23. i 24. studenoga.

O najuspješnijim čitačima naglas odlučivale su: Irja Jerković, Izmira Brautović i Tajana Martić. Osim jasnoće i razgovjetnosti čitanja ocjenjivala se kreativnost uvodnog dijela, izražajnost u nastupu, primjerenost teksta uzrastu te sveukupni dojam.

Već petu godinu za redom u okviru programa Mjeseca hrvatske knjige Odjel za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad i organizatorice natjecanja knjižničarke Zlatka Mustahinić i Deša Ficović Kosović priređuju županijsko natjecanje u sklopu nacionalne akcije Natjecanja u čitanju naglas čiji su inicijatori Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež i Narodna knjižnica i čitaonica „Vlado Gotovac“ Sisak. Cilj je poticanje čitanja i čitanja naglas, popularizacija knjige, poticanje usmenog izražavanja i pozitivnog natjecateljskog duha.

