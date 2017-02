Royal Blue Hotel: Prvi dubrovački hotel s bazenom na krovu

Početkom travnja Dubrovnik će dobiti novi luksuzni hotel. Royal Blue Hotel najnoviji je hotel u sklopu Importanne Hotels and Resorta na Babinu Kuku, samo nekoliko koraka od mora i najljepše šetnice u Dubrovniku.Imat će 81 deluxe sobu, a svaku će on njih odlikovat će vrhunski dizajn, potpuna opremljenost te visoka implementacija tehnologije, uz panoramski pogled na more, Elafite i uvalu Lapad. U sklopu novog hotela radit će tri restorana i jedan bar iz kojih će se moći pratiti najljepši zalazak sunca, dok će na krovu hotela na terasi biti uređen otvoreni bazen. Osim tog bazena, hotel će imati još jedan, a uz oba će raditi atraktivni koktel barovi.Luksuznu ponudu hotela Royal Blue upotpunit će i a la carte restoran s vrhunskim chefom koji će svakoga dana gostima nuditi izabrane lokalne delicije spravljene od svježih lokalnih namirnica.Importanne Resort, uz novi Royal Blue Hotel, čine još četiri dubrovačka hotela, Hotel Neptun, Hotel Ariston, Royal Palm Hotel i Royal Princess Hotel te veličanstvena Villa Elita smještena u borovoj šumi udaljenoj samo četiri kilometara od samog centra Dubrovnika. Importanne Resort, također, jedini u Dubrovniku pruža mogućnost vježbanja zamaha na jedinstvenom golf-simulatoru te je nerijetko prvi izbor fanova ovog sporta iz cijelog svijeta.Iako se otvara tek u travnju, hotel je već moguće bukirati – cijena noćenja za dvije osobe u dvokrevetnoj sobi u predsezoni stoji od 900 do 1400 kuna.

