Eko Omblići uputili su otvoreni zeleni apel komunalnim i hortikulturnim službama Grada: NE DOZVOLITE SJEČU ZAŠTIĆENOG ZDRAVOG 53-LJETNOG CEDRA U ULICI M. VODOPIĆA 28 U LAPADU!

Poruke su koje ovih dana dobijamo preko našeg Zelenog telefona Eko Fona 020/453 850 od ogorčenih Lapađana… jutros smo bili u našoj 61. eko patroli i porazgovarali s nekoliko građana iz M. Vodopića 28 koji su protiv sječe zastićenog cedra. Jedna gospođa iz prizemlja nam je rekla da je cedar posadio njezin muž 1964. godine skupa s njom i da je to gradsko zemljište i da se to lijepo zdravo stablo ne smije posaditi i to sve radi parkinga!!Dijelimo zabrinutost i ljutnju naših Lapađana i molimo odgovorne komunalne i hortikulturne službe Grada da zastite kamerom ovo prekrasno stablo cedra s upozorenjem kako se isto ne smije posjeći!

Vidjeti neće oči moje pjesmu ko stablo lijepa što je!!

Voditeljica Zelenog telefona Eko fona: Jadranka Šimunović