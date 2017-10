Završetak iznimno uspješnog ljetnog perioda u hotelima Valamar Rivijere u Dubrovniku niti ove godine neće označiti kraj sezone jer će se vreva nastaviti nizom kongresa domaćeg i međunarodnog karaktera.

Podsjetimo, hoteli Valamar Rivijere i ove su se godine „okitili“ najprestižnijom turističkom nagradom World Travel Awards te potvrdili poslovanje s najvišim standardima u turizmu, dok je hotel Valamar Lacroma Dubrovnik proglašen najboljim u čak dvije kategorije: onom za vodeći poslovni hotel već četvrtu godinu zaredom, kao i onom za vodeći hotel u Hrvatskoj (također četvrti put, nakon 2013., 2015. i 2016. godine).Tako su početak jesenske kongresne sezone u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik obilježili razni domaći i međunarodni skupovi te poslovni sastanci od kojih se posebno ističe nedavno završena 12. Međunarodna konferencija o održivom razvoju energetike, voda i okoliša SDEWES na kojoj je sudjelovalo četiri stotine sudionika. Stručnjaci iz područja akvakulture sljedeći će tjedan na istom mjestu, od 17. do 20. listopada,raspravljati, osmišljavati, razmjenjivati i širiti nove ideje u sklopu konferencije Aquaculture Europe u organizaciji Europskog udruženja Akvakulture gdje se očekuje visokih tisuću sudionika. Kraj listopada u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik bit će rezerviran za XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora na kojem će zadaća tristotinjak sudionika okupljenih od 26. do 29.10. biti znanstveno, edukacijsko, stručno i organizacijsko unaprjeđenje reumatologije. Ove jeseni će se u hotelima Valamar Lacroma Dubrovnik i Valamar Dubrovnik President održati više korporativnih događanja od kojih posebnu pozornost zaslužuje 19. CARNetova korisnička konferencija – CUC 2017. na kojoj se očekuje oko tisuću sudionika.„Ponosni smo na rezultate koje ostvarujemo, prvenstveno zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u podizanje kvalitete u MICE segmentu, a koji su Valamar smjestili visoko na ljestvici najuspješnijih u Hrvatskoj i regiji. Navedeni kongresi i događanja su samo dio onoga što nas očekuje u narednih nekoliko mjeseci jer će se do kraja godine u Valamarovim dubrovačkim objektima održati još mnoštvo značajnih poslovnih skupova. Bogata kongresna jesen nam je pokazala da se posezona još više produžila, privukli smo veće korporativne grupe seuropskog tržišta, a najave za pred i posezonu 2018. su zaista odlične.“, ističe Marilka Tovarac, voditeljica odjela MICE prodaje u dubrovačkoj podružnici Valamar Rivijere. S najvećim kongresnim kapacitetima u regiji,stručnim osobljem i obiljem drugih aktivnosti Valamar u Dubrovniku još jednom pokazuje da postavlja visoke standarde u području održavanja događanja, bilo da su u pitanju veliki kongresi ili pak manji sastanci.