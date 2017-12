Na šestom Forumu Hrvatske kongresne industrije, održanom 5. prosinca u Zagrebu, Kongresnom uredu

Turističke zajednice grada Dubrovnika dodijeljena je nagrada „Ambasador Hrvatskog kongresnog turizma“,

u kategoriji javni sektor zaslužan za međunarodnu promociju Hrvatske kao poslovne destinacije u 2017.

godini.

Forum organizira Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma, a nagradu je preuzela direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika, Romana Vlašić, ujedno zadužena za Kongresni ured.Uz dodjele godišnjih nagrada, pregled aktivnosti 2017. i Plan rada HUPKT-a za 2018., središnja tema Foruma je bila „Suradnja medicinske i kongresne industrije u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova“. U panel raspravi sudjelovali su predstavnici Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Udruge poslodavaca uzdravstvu (UPUZ), Zajednice zdravstvenog turizma pri HGK, Udruge proizvođača lijekova pri HUP-u,Industrija medicinskih proizvoda (CROMED), Inovativna farmceutska industrija (IFI) i PCO agencije. Na Forumu su sudjelovali predstavnici Glavnog ureda HTZ-a i Ministarstva turizma.

Forumu kongresne industrije prethodio je godišnji sastanak predstavnika turističkih zajednica idestinacijskih marketing organizacija glavnih gradova i najznačajnijih turističkih destinacija „AnnualMeeting of CEO’s of capital and major cities“, koji se održao 4. prosinca u Helsinkiju u organizaciji ECM-a,udruge Europskih turističkih gradova, koje je TZ grada Dubrovnika aktivan član. Pod nazivom „Overtourism in European Cities: Taking the pressure off“, raspravljalo se o utjecaju prevelikog broja posjetitelja u vodećim turističkim destinacijama, sigurnosnim aspektima, kriznoj komunikaciji te o mogućim strategijama upravljanja brojem posjetitelja. Na poziv ECM-a, direktorica TZgrada Dubrovnika održala je prezentaciju na primjeru Dubrovnika o stanju, poduzetim inicijativama imjerama za bolju organizaciju turističkih posjeta u cilju poboljšanja uvjeta boravka svih gostiju i domicilnog stanovništva.