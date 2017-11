Predstavnici Udruženja taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Eko Taxija, Radio Taksija Zagreb, Društva autotaksi prijevoznika Dubrovnik d.o.o.,Udruge za promicanje auto taksi prijevoza – Radio Taksi Split i Udruge VG Taxi na jučerašnjoj

konferenciji za medije poslali su jasnu poruku vladajućima – autori nacrta novog Zakona su

nepoznati, njegova regulativa pogoduje interesima strane tvrtke, ugrožava egzistenciju hrvatskih obrtnika i prijeti prometnim kolapsom tijekom turističke sezone.

Na samome početku konferencije predsjednik Udruženja taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Božo Miletić naglasio je kako je sramotno da su za nacrt Zakona saznali iz medija.„Mi, članovi radne pod skupine za izradu prijedloga nacrta Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ne znamo tko je pripremao ovaj nacrt Zakona, tko su autori regulative koja u samoj srži negira zakonitosti ove industrije i cijelio niz naputaka i pravila Europske unije. Resorni ministar nas danima izbjegava, a radna skupina koja je očito oformljena zbog zadovoljavanja forme, a ne kako bi doprinijela novoj zakonskoj regulativi nije se sastala od veljače ove godine.“, poručio je Miletić. Osim toga, Miletić je naglasio da cilj nikako nije osigurati monopol na tržištu, već upravo suprotno.„Nacrt novog zakona stavlja naglasak na liberalizaciju, a Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture naručilo je studiju Fakulteta prometnih znanosti koja jasno dokazuje da Hrvatska ima jedan od najliberalnijih zakona u Europi. Ta ista studija je jasno predočila da je aplikacija neadekvatan i neprecizan alat za izračun udaljenosti i cijene u taksi prijevozu, na što upozorava i Europska unija, a samo Ministarstvo je studiju odbilo jer ne pogoduje stranim tvrtkama i lobijima. Osim toga, prijedlog nacrta Zakona podrazumijeva da s jednom izdanom dozvolom taksist može pružati usluge na području cijele Hrvatske. Zamislite situaciju da se ujednom Dubrovniku ili Splitu, tijekom vrhunca ljetne sezone, uputi 1000 automobila i vozača? Nastat će potpuni prometni kolaps koji više nitko neće moći kontrolirati, a lokalna samouprava potiče održivi razvoj turizma koji će tako biti potpuno onemogućen“, poručio je Miletić.Drugi važni aspekt je sigurnost u prometu, koja je ovim nacrtom posve zanemarena.„Potpuna liberalizacija podrazumijeva i znatno olakšan proces dobivanja dozvole za taksi prijevoz, čime se direktno dovodi u opasnost putnici. Bismo li na jednak način liberalizirali i avionski promet i znatno olakšali obrazovanje za zvanje pilota? Mislim da je odgovor svima jasan. Taksi prijevoz ne smije biti iznimka.“, poručio je Vjekoslav Marijanović iz Eko Taxija. Pravna bitka hrvatskih taksista traje već dvije godine.„Dvije godine smo upozoravali na to da na tržištu postoji taksi prijevoznik koji apsolutno krši sve moguće zakonske regulative. Sa sigurnošću znamo da je sudska praksa Visokog prekršajnog suda jasno definirala da Uber načinom na koji pruža usluge direktno krši zakon, a novim nacrtom zakona je, paradoksalno upravo nagrađen za to. Međutim, naša pravna bitka ovdje ne prestaje – još uvijek očekujemo od Vlade, premijera i resornog ministra unošenje prijeko potrebnih promjena u nacrt Zakona. Ukoliko se to ne dogodi, krenut ćemo s još jačim pravnim aktivnostima usmjerenima prvenstveno protiv institucija Republike Hrvatske.“, izjavila je odvjetnica Udruženja taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Doris Košta.Božo Miletić je još jednom upozorio da se ovim nacrtom zakona pogoduje stranoj kompaniji nauštrb hrvatskih obrtnika.„Ponavljam, ovim nacrtom Zakona direktno se ugrožava egzistencija nas i naših obitelji, asve u korist strane kompanije koja uz pomoć dobro plaćenih stranih i domaćih lobista kroji sudbinu hrvatskih obrtnika. Odgovornost snosi resorni ministar Butković, ali i ministrica Dalić koja je opetovano odbijala pozive na sastanak od strane 2500 hrvatskih obrtnika. Mi smo stjerani do ruba i u ovome trenutku pozivam Vladu i saborske zastupnike da zaštite interese hrvatskih obrtnika i drugih poduzetnika kao i građana. Neki dan je jedna od oporbenih stranaka prezentirala svoj plan za ostanak mladih u Hrvatskoj, evo im sada prilike da se bore za pravu stvar. Ukoliko situacija ostane nepromijenjena, i u narednih dva tjedna vladajući nepokažu inicijativu makar za razgovor s nama, bit ćemo prisiljeni poduzeti daljnje mjere i o njima ćemo na vrijeme obavijestiti javnost.“, zaključio je Miletić.