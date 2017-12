Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković dana 13. prosinca donio je izmjenu Zaključka od 1. prosinca 2017. godine kojim je utvrđen besplatan prijevoz autobusima Libertasa za vrijeme trajanja Dubrovačkog zimskog festivala tako da je ovaj režim prijevoza proširen i na autobusnu liniju broj 26 koja povezuje Gornja Sela Orašca.

Podsjetimo, od otvaranja 4. Dubrovačkog zimskog festivala 2. prosinca pa sve do 6. siječnja 2018. godine Libertasovi autobusi prometuju besplatno svakog dana i to od 17:00 sati pa sve do posljednjeg noćnog polaska u voznom redu na svim linijama u gradskom prometu, uključujući linije 28 Dubrovnik – Osojnik i 35 Dubrovnik – Brsečine te sad i liniju 26.

Također, tijekom zimskog festivala na raspolaganju građanima i posjetiteljima je besplatni XMAS BUS koji prometuje na relaciji A. Kolodvor – Grawe – Pile – Vojnović – P. Lapad, te P. Lapad – Vojnović – Pile – Tommy – A. Kolodvor.