Ako već nema drugog načina da riješite taj strašni problem kanale u Pilama, nego da dolazite cisternom svako nekoliko dana, onda bar imajte srca prema svojim sugrađanima i platite ljudima noćni rad!

Ne može cisterna ispumpavat na sred Pila u 7 ujutro!!!

Ne znam koliko radnika treba za taj robovski posao, ali na Pilama su bila parkirana čak 4 vozila Vodovoda kao podrška cisterni (kombi, cady, manji i veći kamion). Ljudi idu na posao, djeca u školu, stranci u grupama već prolaze…

Svjesni ste smrada koji se pri tom širi (ili možda šefovi koji ih šalju i nisu?!).

Nadam se da dole u parku radnici rade s gas maskama – baš i nemaš snage i volje pogledat prema dole dok pretrčavaš most s rukom preko nosa, a suze ti cure od smrada koji štipa za oči… Moliš se da puše bura jer onda do stanice više koliko – toliko ne osjećaš smrad, ali ako je južina… cijele Pile smrde po g*****a, ne možeš pobiječ! Gledaš naše ljude kako vrte glavom i kolutaju očima. Gledaš one strance oče li se počet izvrtat ko bakule nasred Pila. Drže se za svoje kufere ko za slamku spasa i gledaju kad će više taj autobus da pobjegnu glavom bez obzira! Kinezi i Japanci bar imaju one svoje maskice preko face pa ih donekle štite od odvratnog smrada. Ispraćamo ih stvarno na divan način – eto što će između ostalog prepričavat kad dođu doma…. Najtužnije mi je bilo vidjet curu koja je onako uvježbano utrčala iz pravca Boninova na Pile, sa slušalicama u ušima i moment kad je udahnula taj smrad i dobila nagon za povraćanjem: stala se okretat s rukama na ustima đe će sve izbacit iz sebe…. uspjela se nekako iskontrolirat i odjurila u pravcu Minčete.

Svaka minuta do busa para ti vječnost. Nisam mogla vjerovat da ću doživjet dan da rečem: došla sam u Gruž i udahnula svjež zrak!

MŠ