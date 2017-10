Iznenađujući uspjeh projekta Little Free Library !

Izrastao iz spontanoga izraza naklonosti jednoga sina svojoj majci, učiteljici koja je iznimno voljela čitati, od 2009. do studenoga 2016. godine ovaj projekt urodio je postavljanjem čak 50 000 malih besplatnih knjižnica diljem svijeta. Svojim izgledom nalik na kućice za ptice, ove kućice za knjige i koriste se na sličan način – pripadnici lokalne zajednice slobodno se mogu poslužiti knjigama na raspolaganju, ali i obogatiti postojeću malu zbirku dodavanjem novih naslova.

Godine 2015. i Hrvatska je dobila svoju prvu kućicu za knjige službeno upisanu na svjetsku kartu Little Free Library knjižnica, i to u sklopu djelovanja Gradske knjižnice Poreč. U ovu kućicu, koja je postavljena u porečkome parku Olge Ban, stane više od osamdeset knjiga, a njezinim korištenjem i brigom o njoj na upečatljiv i neposredan način svakodnevno se promiče pismenost, ljubav prema čitanju te vrijednost i važnost društvenoga zajedništva.

Ove ulične knjižnice, uz promicanje pismenosti i čitanja, donose i široke mogućnosti promicanja likovne umjetnosti i arhitekture. Tako je porečku kućicu oslikao poznati riječki umjetnik Vjekoslav Vojo Radoičić, dok su u Sjedinjenim Američkim Državama njujorške kućice u sklopu posebne inicijative projektirali arhitekti iz udruženja The Architectural League of New York, a svoj kreativni prilog projektu dao je i Matt Groening, tvorac humoristične animirane serije o svjetski poznatoj obitelji Simpson.

Dobre zelene vijesti iz Eko centra Zeleno Sunce u Mokošici:

Zahvaljujući Općini Pitomača i Turističkoj zajednici Grada uskoro će uz Mjesec knjige u Eko parku i Chalistenic parku u Mokošici biti postavljene dvije kućice za knjige.

Kućice za knjige će oslikati uz naše najmlađe ekoaktivite Eko Ombliće djeca iz obližnjih Dječjih vrtića u Mokošici.

Tako će se i naše ekološke udruge priključiti svjetskom projektu „Little Free Library˝ koji je započeo u Americi 2009. a 2015. Hrvatska je dobila svoju prvu kućicu za knjige u Poreču. Inače kućice za knjige su izgledom nalik na kućice za ptice a rade na principu: Posudi, pročitaj, podijeli ili pokloni!

Po mišljenju mnogih ove kućice za knjige povezuju zajednice diljem svijetu.

Zahvaljujemo našim donatorima Općini Pitomača i Turističkoj zajednici Grada koji su prepoznali naš ekološko edukativni rad s djecom i mladima Mokošice i Rijeke dubrovačke.

Voditeljica Eko Omblića: Jadranka Šimunović