Treća međunarodna znanstvena konferencija Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM 2017) – Managing Business Growth in a Volatile Environment“ (DIEM – Upravljanje poslovnim rastom u nestabilnom okruženju) održat će se od 12. do 14. listopada 2017. u organizaciji Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Svečano otvaranje Konferencije predviđeno je u četvrtak, 12. listopada, u 10 i 45 sati, u velikom amfiteatru sveučilišne zgrade na adresi Lapadska obala 7 (Vila Elisa).Nakon službenog otvaranja predavanja će održati ugledni profesori: Richard Pircher,profesor na University of Applied Sciences BFI Vienna, Austrija, s temom Leadership in Volatile Times (Vodstvo u promjenljivom okruženju), i Domenico Nicolo, profesor na Odjelu za pravo i ekonomiju na University Mediterranea of Reggio Calabria, Italija, s temom: Risk,Capitalization and Survival of Young Firms: Empirical Survey on Italian Companies (Rizik,kapitalizacija i opstanak novoosnovanih tvrtki: empirijsko istraživanje na uzorku talijanskih tvrtki).Prvog dana Konferencije održat će se i Panel u suorganizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva CEPOR s temom: Izazovi i trendovi upravljanja u XXI. stoljeću. Na Panelu će sudjelovati: predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d.Zagreb (RBA) Michael Georg Müller, predsjednica udruge civilnog društva DEŠA JanyHansal, član Uprave Hotela Maestral d.d. Miho Balija, direktor i član Uprave PEMO d.o.o.Nikola Butigan i prodekanica za nastavu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Sunčica Oberman Peterka. Panel će moderirati izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a, sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Uz nastavnike i znanstvenike, Konferenciji će nazočiti i predstavnici lokalne i regionalne samouprave, gospodarstva, civilnog društva i mnogi drugi. Cilj je ovoj konferenciji okupiti znanstvenike iz cijelog svijeta da prikažu postignuća svojih empirijskih ekonomskih i društvenih istraživanja o aktualnoj ekonomskoj problematici. Zaključci će pritom o inovativnim pristupima rješavanju suvremenih ekonomskih problema biti na korist i znanstvenicima i institucijama na kojima djeluju. Poslužit će to i poslovnimsubjektima jer se oni zasigurno u svakodnevnoj praksi suočavaju s brojnim izazovima u suvremenome poslovnom okruženju.Konferencija se održava uz pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Više o konferenciji na: http://www.diem-dubrovnik.com/.