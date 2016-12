Koncert: The Marshmallow Notebooks

Nakon brojnih prošlotjednih događanja u Kazalištu Marina Držića, ovaj tjedan u goste Dubrovniku stiže kantautor Matija Habijanec alias “The Marshmallow Notebooks” – koncert je danas, 28. prosinca od 20 sati!



The Marshmallow Notebooks je izdao 2013. godine istoimeni album za izdavačku kuću Noisy Night, a na mnogim godišnjim listama zaslužio titulu jednog od najboljih albuma u regiji. Originalna ploča je objavljena 2014., a prije nekoliko dana je izašlo ‘sjevernoameričko vinilno reizdanje’. Rezultat je to godina i godina prethodnog rada i stvaranja pod kraćim imenom “Marshmallow”, gdje je u kućnim uvjetima Habijanec snimio preko 10 albuma.

Na koncertu u dubrovačkom teatru The Marshmallow Notebooks će izvesti skladbe s eponimne ploče i neke starije pjesme. Publika će ovom čuti i dio materijala s nadolazećih izdanja među kojima su Destruction LP i The Last Tourist in Town EP.

Rezervacije ulaznica po cijeni od 25kn na tel. (020) 321 088 i na e-mail: blagajna@kazaliste-dubrovnik.hr